Kandydatka Partii Demokratycznej, po przeliczeniu ok. 75 proc. głosów, ma ponad 10 punktów procentowych przewagi nad republikańskim rywalem, Rickiem Jacksonem. Według projekcji przedstawionych przez media w USA, może być pewna uzyskania fotela gubernatora.

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Bottoms będzie też pierwszym politykiem Partii Demokratycznej, który stanie na czele stanu Georgia od 1998 roku.

Kandydatka Partii Demokratycznej wygrała w Georgii z miliarderem, który chciał być „ulubionym gubernatorem Trumpa”

Urzędujący gubernator Georgii, Brian Kemp, nie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ konstytucja tego stanu pozwala gubernatorowi sprawować urząd maksymalnie przez dwie czteroletnie kadencje z rzędu. Kemp wygrywał wybory w 2018 i 2022 roku. Ponownie o urząd gubernatora będzie mógł ubiegać się w 2030 roku.

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Rywalem demokratki był miliarder Rick Jackson, który majątek zdobył w branży medycznej. Jackson w prawyborach pokonał zastępcę gubernatora Georgii Burta Jonesa, który cieszył się poparciem Kempa i Donalda Trumpa. Na kampanię wyborczą Jackson przeznaczył ok. 200 milionów dolarów z własnych środków.

Jackson obiecywał w kampanii wyborczej cięcia podatkowe, deregulację i zapowiadał, że obniży o połowę stanowy podatek dochodowy w ciągu czterech lat swojej kadencji.

Bottoms krytykowała rywala za jego związki z Trumpem – na jednym z wieców miliarder zapowiadał, że zostanie „ulubionym gubernatorem Trumpa”. Z kolei później zarzucała kandydatowi republikanów, że ten zaczął dystansować się od prezydenta USA, ograniczając wzmianki o nim na swojej stronie internetowej.

Keisha Lance Bottoms obiecała, że będzie bronić mieszkańców Georgii przed polityką Donalda Trumpa

Sama kandydatka demokratów obiecywała chronić mieszkańców stanu przed polityką Donalda Trumpa. W kampanii wyborczej współpracowała z senatorem z Georgii, Jonem Ossoffem, który wywalczył w wyborach połówkowych reelekcję.

W latach 2022–2023 Bottoms była starszą doradczynią prezydenta Joe Bidena ds. kontaktów ze społeczeństwem.

Rozstrzygnął się też wyścig o fotel gubernatora na Florydzie, gdzie pierwszym czarnoskórym gubernatorem tego stanu zostanie kongresmen Partii Republikańskiej Byron Donalds, cieszący się poparciem Donalda Trumpa. Donalds wygrał o niespełna 2 punkty procentowe z Davidem Jollym, byłym kongresmenem, który zmienił barwy partyjne przechodząc z Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej.