Keisha Lance Bottoms
Kandydatka Partii Demokratycznej, po przeliczeniu ok. 75 proc. głosów, ma ponad 10 punktów procentowych przewagi nad republikańskim rywalem, Rickiem Jacksonem. Według projekcji przedstawionych przez media w USA, może być pewna uzyskania fotela gubernatora.
Bottoms będzie też pierwszym politykiem Partii Demokratycznej, który stanie na czele stanu Georgia od 1998 roku.
Urzędujący gubernator Georgii, Brian Kemp, nie mógł ubiegać się o reelekcję, ponieważ konstytucja tego stanu pozwala gubernatorowi sprawować urząd maksymalnie przez dwie czteroletnie kadencje z rzędu. Kemp wygrywał wybory w 2018 i 2022 roku. Ponownie o urząd gubernatora będzie mógł ubiegać się w 2030 roku.
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Rywalem demokratki był miliarder Rick Jackson, który majątek zdobył w branży medycznej. Jackson w prawyborach pokonał zastępcę gubernatora Georgii Burta Jonesa, który cieszył się poparciem Kempa i Donalda Trumpa. Na kampanię wyborczą Jackson przeznaczył ok. 200 milionów dolarów z własnych środków.
Jackson obiecywał w kampanii wyborczej cięcia podatkowe, deregulację i zapowiadał, że obniży o połowę stanowy podatek dochodowy w ciągu czterech lat swojej kadencji.
Bottoms krytykowała rywala za jego związki z Trumpem – na jednym z wieców miliarder zapowiadał, że zostanie „ulubionym gubernatorem Trumpa”. Z kolei później zarzucała kandydatowi republikanów, że ten zaczął dystansować się od prezydenta USA, ograniczając wzmianki o nim na swojej stronie internetowej.
Sama kandydatka demokratów obiecywała chronić mieszkańców stanu przed polityką Donalda Trumpa. W kampanii wyborczej współpracowała z senatorem z Georgii, Jonem Ossoffem, który wywalczył w wyborach połówkowych reelekcję.
W latach 2022–2023 Bottoms była starszą doradczynią prezydenta Joe Bidena ds. kontaktów ze społeczeństwem.
Rozstrzygnął się też wyścig o fotel gubernatora na Florydzie, gdzie pierwszym czarnoskórym gubernatorem tego stanu zostanie kongresmen Partii Republikańskiej Byron Donalds, cieszący się poparciem Donalda Trumpa. Donalds wygrał o niespełna 2 punkty procentowe z Davidem Jollym, byłym kongresmenem, który zmienił barwy partyjne przechodząc z Partii Republikańskiej do Partii Demokratycznej.
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