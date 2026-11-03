Jeszcze do niedawna schemat był prosty: politycy (i niestety dziennikarze) coraz mocniej nawalali się w mediach i na platformach cyfrowych – ku uciesze pieczołowicie karmionych plemion – ale pod powierzchnią tzw. bieżączki działało deep state. Wydawało się, że zmieniła to sprawa SAFE. Prawo i Sprawiedliwość zagoniło obóz prawicy do wspólnego frontu przeciwko temu programowi, w konsekwencji czego Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą w Polsce ten mechanizm. Publicyści pisali wówczas, że to koniec wieloletniego, sięgającego zarania III RP konsensu w sprawach bezpieczeństwa.