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Roch Zygmunt: Teatrzyk dla plemion i cicha sztama w gabinetach. Czy awantura o TK zabije polski deep state?

Do tej pory obserwowaliśmy pewien teatr. Politycy obrzucali się wyzwiskami, a poza kamerami agendy państwa normalnie współpracowały. Czy wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym złamały tę niepisaną zasadę?

Publikacja: 03.11.2026 20:00

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Roch Zygmunt: Teatrzyk dla plemion i cicha sztama w gabinetach. Czy awantura o TK zabije polski deep state?

Foto: PAP/Paweł Supernak

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Roch Zygmunt

Jeszcze do niedawna schemat był prosty: politycy (i niestety dziennikarze) coraz mocniej nawalali się w mediach i na platformach cyfrowych – ku uciesze pieczołowicie karmionych plemion – ale pod powierzchnią tzw. bieżączki działało deep state. Wydawało się, że zmieniła to sprawa SAFE. Prawo i Sprawiedliwość zagoniło obóz prawicy do wspólnego frontu przeciwko temu programowi, w konsekwencji czego Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą w Polsce ten mechanizm. Publicyści pisali wówczas, że to koniec wieloletniego, sięgającego zarania III RP konsensu w sprawach bezpieczeństwa.

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