Lekarze Luigi Carbone z Watykanu i profesor Stefano Margaritora, który stał na czele zespołu operacyjnego, poinformowali w komunikacie: „Ojciec Święty przeszedł dziś rano badania krwi i miał prześwietlenie klatki piersiowej, które potwierdziły stałą poprawę jego ogólnego stanu”.

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Członkowie ekipy medycznej dodali, że papież kontynuuje fizjoterapię oddechową. „Rekonwalescencja pooperacyjna pozwala na wykonywanie normalnych codziennych czynności w pełnej autonomii” – zaznaczono.

Leon XIV wraca do zdrowia. Papież odprawił mszę po operacji

Watykan przekazał dziennikarzom, że w piątek w południe Leon XIV odprawił mszę w sali przygotowanej na 10. piętrze Polikliniki Gemelli, gdzie znajduje się jego pokój. Obecni byli przedstawiciele personelu medycznego, a także członkowie korpusu żandarmerii watykańskiej.

„W homilii papież podziękował całemu personelowi; lekarzom, pielęgniarkom i personelowi pomocniczemu za pracę, jaką wykonują każdego dnia, opiekując się chorymi i troszcząc się o ich kruchość, a w szczególności za to, co zrobili i robią dla niego” – głosi oświadczenie.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo Leon XIV pozostanie w szpitalu. Wcześniej informowano, że hospitalizacja potrwa około tygodnia.