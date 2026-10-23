W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina uzgodniły lokalne zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim. Rozejm ma wejść w życie 29 października i umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej oraz ewakuację cywilów.

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Do sprawy w rozmowie z Wirtualną Polską odniósł się gen. Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Gen. Koziej ocenia ruch USA. „Wymyślona pokazówka i prezent dla Trumpa”

Gen. Stanisława Kozieja zapytano, jakie są szanse na to, że zawieszenie broni w okupowanych przez Rosję Ołeszkach będzie skuteczne. – Pewnie się uda, będzie skuteczne. Moim zdaniem to będzie pokazówka. To jest dosyć dziwna sytuacja – ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską wojskowy. – Oczywiście, dla tych ludzi, którzy tam mieszkają, to ważna sprawa, że dotrze pomoc humanitarna, bo oni mieli tam problemy z dostarczaniem im nawet żywności – dodał.

Zdaniem generała działania te mogą mieć głównie wymiar polityczny i propagandowy. – Myślę, że z punktu widzenia czysto politycznego i strategicznego jest to wymyślona pokazówka, być może przez negocjatorów. Nie wiem, których. Być może nawet Rosjanie zaproponowali, aby dać jakiś prezent Trumpowi za jego wyraźnie prorosyjską postawę – stwierdził gen. Koziej.

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„Pomocna ręka” przed wyborami. Ukłon w stronę Trumpa

Sukces inicjatywy mógłby – zdaniem wojskowego – zostać wykorzystany przez Donalda Trumpa do pokazania, że jego działania są skuteczne. – Tym bardziej będzie to takie spektakularnie i fajne do pokazywania, że to zrobiła jego małżonka. Więc same plusy propagandowe ogromne dla Trumpa – powiedział generał.

– Ja to traktuję w ten sposób, że to celowo zostało zorganizowane, żeby pomóc Trumpowi – stwierdził były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zwracając uwagę na to, że Donald Trump mierzy się w kraju z niemałą krytyką. – To jest rzucona mu taka pomocna ręka w jego trudnej sytuacji w samej Ameryce przed wyborami. Krytykowany jest przecież bardzo mocno przez elity polityczne, także amerykańskie – dodał.

Zawieszenie broni w Ołeszkach. Melania Trump ogłosiła porozumienie

Pierwsza dama USA Melania Trump doprowadziła do zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą w kontrolowanym przez Rosję mieście Ołeszki; rozejm ma wejść w życie 29 października – poinformował w piątek Biały Dom.

Jak podano w komunikacie podpisanym przez żonę prezydenta USA, obie strony zgodziły się tymczasowo wstrzymać wszelkie działania wojskowe na terenie miasta. Przedstawiciele cywilni Rosji i Ukrainy mają odwiedzać mieszkańców w ich domach, oceniać ich potrzeby i organizować pomoc. Osoby chcące opuścić Ołeszki otrzymają wsparcie i transport do wybranego miejsca – zarówno na terytorium Rosji, jak i Ukrainy.

Melania Trump podkreśliła, że mieszkańcy pilnie potrzebują opieki medycznej, leków, żywności i czystej wody. W mieście występują problemy z dostawami prądu, drogi są zaminowane, a mieszkańcy regularnie doświadczają ataków wojskowych. Pierwsza dama USA przekazała też, że do dokumentowania przebiegu operacji zaangażowano niezależną amerykańską organizację medialną. Jej przedstawiciele mają towarzyszyć rosyjskim i ukraińskim zespołom, by pomóc zagwarantować poszanowanie decyzji poszczególnych rodzin.

Według Białego Domu Melania Trump rozpoczęła rozmowy z przywódcami obu państw, wykorzystując kanał komunikacji nawiązany podczas wcześniejszych działań na rzecz połączenia ukraińskich dzieci z rodzinami. Jak przekazała, od momentu rozpoczęcia negocjacji zespoły obu krajów pracowały nad szczegółami porozumienia, w tym nad rozminowaniem terenu.

Papież apelował do Putina. Katastrofalna sytuacja cywilów w Ołeszkach

W poniedziałek Leon XIV rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy. W wydanym komunikacie Watykanu podkreślono, że papież nawiązał do bardzo poważnej sytuacji w Ołeszkach. Jeszcze podczas pobytu w Poliklinice Gemelli Ojciec Święty rozmawiał zaś z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, apelując do niego o rozejm w celu umożliwienia dostaw pomocy dla ludności oraz bezpiecznej ewakuacji mieszkańców miasta.

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r. W czerwcu 2023 r. zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Szefowa administracji w Ołeszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.