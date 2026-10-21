„Daj Boże, w przyszłym tygodniu nastąpi ożywienie na ścieżce humanitarnej. W Ołeszkach sytuacja jest bardzo trudna. Rozmawialiśmy o niej wczoraj, a nieformalnym rezultatem tego spotkania jest to, że w przyszłym tygodniu powinna pojawić się dobra wiadomość” – zacytowała agencja RBK-Ukraina wypowiedź Arachamii.

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Przewodniczący frakcji Sługa Narodu w Radzie Najwyższej Ukrainy nie ujawnił więcej szczegółów. Według władz ukraińskich w mieście brakuje żywności i wody.

Rozmowy na szczycie w Oslo. W tle dyplomatyczne negocjacje

We wtorek w Oslo odbyły się rozmowy prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve'em Witkoffem. Po spotkaniu prezydent nie wspominał o Ołeszkach. Jednym z głównych tematów rozmów był system gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, który miałaby zaakceptować Moskwa.

W poniedziałek Papież Leon XIV rozmawiał przez telefon z prezydentem Ukrainy. W wydanym komunikacie Watykanu podkreślono, że papież nawiązał do bardzo poważnej sytuacji w okupowanym przez Rosję mieście Ołeszki.

Jeszcze podczas pobytu w Poliklinice Gemelli papież rozmawiał w piątek z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, apelując do niego o rozejm w celu umożliwienia dostaw pomocy dla ludności oraz bezpiecznej ewakuacji mieszkańców miasta.

Katastrofalna sytuacja cywilów w Ołeszkach. Drony, miny i brak żywności

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. W mieście bez dostępu do żywności i wody przebywa ok. 2 tys. osób, w tym 50 dzieci.

Ołeszki leżą około 4 km od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Według doniesień drogi prowadzące do miasta są zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie Ołeszek.

Miasto zostało zajęte przez wojska rosyjskie w pierwszych dniach pełnoskalowej inwazji w lutym 2022 r.. W czerwcu 2023 r. zostało ono zalane w następstwie zniszczenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce.

Szefowa administracji w Ołeszkach Tetiana Hasanenko poinformowała pod koniec września, że rosyjscy żołnierze odbierają mieszkańcom żywność dostarczaną przez ukraińskie wojsko za pomocą dronów, a posiadanie produktów niepochodzących z Rosji może być powodem zatrzymania.