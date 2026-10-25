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Russell sięga do tej samej historii co Kawalerowicz. „Diabły” w kinach po 55 latach

W małym Loudun diabeł okazuje się znakomitym narzędziem politycznym.

Publikacja: 25.10.2026 15:55

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Russell sięga do tej samej historii co Kawalerowicz. „Diabły” w kinach po 55 latach
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Michał Chudoliński

Wystarczy oskarżenie o opętanie, żeby prywatne pragnienia zamienić w publiczny spektakl przemocy, a niewygodnego księdza usunąć z drogi. Ken Russell sięga do tej samej historii, z której wyrosła „Matka Joanna od Aniołów” Kawalerowicza, lecz opowiada ją z rozmachem bluźnierczej opery. W XVII-wiecznej Francji kardynał Richelieu umacnia władzę, a broniący niezależności miasta Urbain Grandier staje się idealnym kandydatem na czarownika. Oliver Reed obdarza go cielesną charyzmą człowieka, który zbyt dobrze zna własną atrakcyjność. Tym mocniej porusza stopniowe odzieranie bohatera z pewności siebie: w cierpieniu ten daleki od świętości duchowny odnajduje godność. Vanessa Redgrave jako przełożona urszulanek nadaje zaś niespełnionemu pożądaniu wymiar zarazem przerażający i boleśnie ludzki.

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