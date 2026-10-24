Minister spraw zagranicznych Słowacji Juraj Blanar uda się w niedzielę do Moskwy na posiedzenie międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej – podało MSZ w Bratysławie, dodając, że głównym tematem rozmów będzie bezpieczeństwo energetyczne kraju. Posiedzenie międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej i Naukowo–Technicznej zostało zaplanowane na poniedziałek. Blanar przewodniczy jej wraz z rosyjskim ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Walerijem Falkowem.

Reklama Reklama

Słowackie MSZ w komunikacie o podróży ministra podkreśliło, że celem posiedzenia jest „ustalenie ram współpracy zgodnie ze zobowiązaniami Republiki Słowackiej wynikającymi z jej członkostwa w Unii Europejskiej w obszarach wspólnego zainteresowania”. Wśród tych obszarów wymieniono: „energetykę, energetykę jądrową, rolnictwo, ochronę środowiska, turystykę oraz sport i kulturę”.

Słowacja nie chce izolacji Rosji

„Sprzeciwiamy się budowaniu nowej żelaznej kurtyny między UE a Rosją i uważamy za niezwykle istotne, nawet w tym trudnym okresie, utrzymywanie otwartych kontaktów” – podkreślił cytowany w komunikacie Blanar.

Jak dodał, rząd słowacki jest zainteresowany konstruktywnymi i pragmatycznymi stosunkami z Rosją i chce nadal rozwijać współpracę gospodarczą w tych sektorach nieobjętych unijnymi sankcjami. „Absolutnym priorytetem, z którym udaję się do Moskwy, jest bezpieczeństwo energetyczne Słowacji” – zaznaczył Blanar.

Rosyjski gaz i miliardy euro

Przypomniał, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej we wrześniu 2027 r. Słowacja ma przestać odbierać rosyjski gaz ziemny, ale do 2034 r. obowiązuje ją zawarta z Rosją umowa na dostawy tego surowca. „Chociaż nie zgadzamy się z (rozpętaną przez Rosję – PAP) wojną w Ukrainie i jasno stwierdzamy, że Federacja Rosyjska naruszyła prawo międzynarodowe, musimy z nią rozmawiać i chronić interesy Słowacji” – przekonywał. Podkreślił, że chodzi o ponad 10 mld euro.

W Moskwie Blanar ma spotkać się także z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Słowacki dyplomata przekazał, że chce uzyskać informacje na temat inicjatyw pokojowych mających na celu jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie.