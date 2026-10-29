Na konferencji prasowej Stypułkowskiego pytano o ewentualną zmianę nazwy i loga Banku Pekao. W odpowiedzi prezes banku stwierdził, że „na pytanie (o zmianę nazwy)” bank ma sobie odpowiedzieć „w perspektywie 2029 roku”.

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Bank Pekao może zmienić nazwę, by odróżnić się od PKO BP. W grze jest nazwa Polbank

Jednocześnie Stypułkowski przyznał, że prawdopodobieństwo zmiany marki banku jest „wysokie”. – Nie da się prowadzić w poważny sposób instytucji, która ma kłopot z tożsamością – wyjaśnił.

Prezes Pekao przypomniał, że od pierwszych dni jego obecności w banku sygnalizował, iż Pekao ma „strukturalny problem z marką”. – W trakcie minionego roku próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie stoimy i ta odpowiedź padła (...) Zdokumentowaliśmy to sobie, gdzie jesteśmy i wyszło nam, że bank ma strukturalny problem budowania tożsamości, mieszania nas, bycia numerem dwa – mówił.

Już wcześniej pojawiły się doniesienia, że bank może rozważyć zmianę nazwy, aby łatwiej było odróżnić go od PKO BP. Jedną z opcji jeśli chodzi o nową nazwę miałby być „Polbank” – tę nazwę prezes Stypułkowski zastrzegł w Urzędzie Patentowym.

Pytany o to na konferencji prasowej Stypułkowski tłumaczył, że był to jedynie „ruch zapobiegawczy”, gdyby bank zdecydował się taką nazwę wykorzystać. Decyzje w tej sprawie nadal jednak nie zapadły, a Polbank w dyskusji nad zmianą nazwy na poziomie zarządu Pekao – jak przekonywał – pojawił się dopiero po opisaniu sprawy przez media.

– Mamy tę perspektywę 2029 r., gdzie wyraźnie chcę powiedzieć, chcemy zbudować nową tożsamość banku (...). Przystąpimy do bardzo profesjonalnego procesu ewaluacji opcji, które nam są dostępne, wśród których oczywiście Polbank się też pojawi – podsumował Stypułkowski.

Pekao to bank z korzeniami w XX-leciu międzywojennym

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim co do wielkości bankiem uniwersalnym w Polsce. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU, a 12,8 proc. ma PFR.

Zysk netto banku za 2025 r. wzrósł o 10 proc. i wyniósł 7,015 mld zł, co miało być efektem rosnącej dynamiki portfela kredytowego, mocnego wyniku prowizyjnego i skutecznej akwizycji klientów, zwłaszcza w bankowości dla firm. Po trzech kwartałach 2026 r. zysk Pekao spadł o 18 proc. w ujęciu rocznym i wyniósł niemal 4,3 mld zł. Na spadek – jak przekonuje Pekao – wpływ miał przede wszystkim wyższy podatek dochodowy.