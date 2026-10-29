W czwartek RMF FM dotarł do informacji, że szef Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Daniel Rutkowski podał się do dymisji.

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AOTMiT to państwowa instytucja nadzorowana przez ministra zdrowia. Została powołana w celu wspierania systemu ochrony zdrowia wykorzystując ocenę technologii medycznych (HTA). Do jej zadań należy między innymi gromadzenie informacji dotyczących wynagrodzeń lekarzy, identyfikowanych na podstawie numerów PESEL.

Publikacja pierwszego raportu przedstawiającego zarobki lekarzy była planowana na przełom grudnia i stycznia.

Zapytany o przyczynę swojej decyzji Daniel Rutkowski wyjaśnił reporterowi RMF FM, że powodem rezygnacji jest, jak sam określił, „zmęczenie materiału”.

Szpitale niechętnie ujawniają dane o wynagrodzeniach lekarzy

Zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków rozpoczęto w następstwie afery, która wybuchła w związku z sytuacją w Warszawskim Szpitalu Południowym. Obecnie prokuratura prowadzi cztery postępowania w sprawie nieprawidłowości w tej placówce. Jedna z nich dotyczy lekarza Dawida K., który usłyszał w tym miesiącu popełnienia oszustwa na kwotę 583 tys. zł poprzez złożenie nierzetelnych faktur.

Jak wynika z najnowszego badania Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska, w 2025 r. ponad milion złotych brutto zarobiło 172 lekarzy. Najwyższe wynagrodzenie medyka sięgnęło blisko 3 mln zł. Badanie to nie daje jednak przekrojowego obrazu sytuacji, ponieważ na pytania przesłane do ponad 1350 szpitali odpowiedzi udzieliło jedynie 160 placówek. Wynagrodzenia przekraczające milion złotych brutto wykazało 56 szpitali. Najwięcej lekarzy o tak wysokich zarobkach odnotowano w Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim (24 osoby).