Trzeba jednak pamiętać o tym, że ostateczna cena może wzrosnąć w wyniku licytacji. Ponadto większość nieruchomości wymaga generalnego remontu.

Czytaj więcej

16 października otwarto pierwszy sklep Søstrene Grene we Wrocławiu / zdjęcie ilustracyjne
Handel
Rywal Ikei z kolejnym sklepem w Polsce. Dziś otworzył się dla klientów

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w atrakcyjnych cenach

Oferty lokali i budynków publikowane są na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.

Znaleźć tam można m.in. 38-metrowe mieszkanie w Mirosławcu Górnym, którego cena wywoławcza wynosi 78 tys. zł. Lokal znajduje się na drugim piętrze dwuklatkowego budynku wielorodzinnego z 1962 r. Składa się z pokoju z balkonem, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą. Układ mieszkania jest niezależny – do każdego pomieszczenia prowadzi osobne wejście bezpośrednio z przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,12 mkw.

Inną ofertą, na którą zwraca uwagę Portal Samorządowy, jest lokal mieszkalny w Węgrzycach o powierzchni 12 mkw., którego cena wywoławcza wynosi 89 tys. zł. Lokal usytuowany jest w budynku wielorodzinnym z lat 50. XX wieku. W jego skład wchodzi jeden pokój oraz WC znajdujące się po drugiej stronie korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,88 mkw.

Czytaj więcej

W Ciechanowie mieszkańcy bloków będą mogli skorzystać z dofinansowania na wymianę okien i drzwi
Nieruchomości
Nawet 6 tys. na wymianę okien i drzwi. W Mazowieckiem startuje nowy program

Ponad 500 tys. zł za kawalerkę w Warszawie od AMW

Jak zauważa serwis, ceny mieszkań oferowanych przez AMW rosną wraz z wielkością miasta.

Przykładowo cena wywoławcza lokalu o powierzchni 35 mkw. położonego w centrum Jeleniej Góry wynosi 305 tys. zł. Nieruchomość położona jest przy ul. Drucianej, w sąsiedztwie historycznej staromiejskiej zabudowy miasta.

Jeszcze wyższe ceny są w stolicy. Cena wywoławcza 26-metrowego mieszkania w Warszawie wynosi 536 tys. zł. Nieruchomość znajduje się na czwartym piętrze. Składa się z czterech pomieszczeń: pokoju, korytarza, kuchni oraz łazienki z WC. Nie posiada jednak balkonu. Nie przynależy też do niej piwnica.

Czytaj więcej

Tomasz Kuszczak to były bramkarz reprezentacji Polski w piłce nożnej
Budownictwo
Zarobił 80 mln zł, ma 38 apartamentów nad Bałtykiem. To były bramkarz reprezentacji Polski

Jak kupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego?

Agencja Mienia Wojskowego większość nieruchomości, jak zauważa Portal Samorządowy, sprzedaje w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Licytacje, w których może brać udział nieograniczona liczba zainteresowanych podmiotów, odbywają się wówczas według zasady „kto da więcej”. Charakteryzują się też stosunkowo prostym trybem.

Aby wziąć udział w licytacji, trzeba wpłacić wadium stanowiące zazwyczaj od 5 do 20 proc. ceny wywoławczej. Wadium musi zostać wpłacone w terminie podanym w ogłoszeniu. W przypadku wygrania licytacji wadium jest zaliczane na poczet ceny sprzedaży.