Trzeba jednak pamiętać o tym, że ostateczna cena może wzrosnąć w wyniku licytacji. Ponadto większość nieruchomości wymaga generalnego remontu.

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Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje nieruchomości w atrakcyjnych cenach

Oferty lokali i budynków publikowane są na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego.

Znaleźć tam można m.in. 38-metrowe mieszkanie w Mirosławcu Górnym, którego cena wywoławcza wynosi 78 tys. zł. Lokal znajduje się na drugim piętrze dwuklatkowego budynku wielorodzinnego z 1962 r. Składa się z pokoju z balkonem, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z toaletą. Układ mieszkania jest niezależny – do każdego pomieszczenia prowadzi osobne wejście bezpośrednio z przedpokoju. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 12,12 mkw.

Inną ofertą, na którą zwraca uwagę Portal Samorządowy, jest lokal mieszkalny w Węgrzycach o powierzchni 12 mkw., którego cena wywoławcza wynosi 89 tys. zł. Lokal usytuowany jest w budynku wielorodzinnym z lat 50. XX wieku. W jego skład wchodzi jeden pokój oraz WC znajdujące się po drugiej stronie korytarza. Do mieszkania przynależy piwnica o powierzchni 2,88 mkw.

Ponad 500 tys. zł za kawalerkę w Warszawie od AMW

Jak zauważa serwis, ceny mieszkań oferowanych przez AMW rosną wraz z wielkością miasta.

Przykładowo cena wywoławcza lokalu o powierzchni 35 mkw. położonego w centrum Jeleniej Góry wynosi 305 tys. zł. Nieruchomość położona jest przy ul. Drucianej, w sąsiedztwie historycznej staromiejskiej zabudowy miasta.

Jeszcze wyższe ceny są w stolicy. Cena wywoławcza 26-metrowego mieszkania w Warszawie wynosi 536 tys. zł. Nieruchomość znajduje się na czwartym piętrze. Składa się z czterech pomieszczeń: pokoju, korytarza, kuchni oraz łazienki z WC. Nie posiada jednak balkonu. Nie przynależy też do niej piwnica.

Jak kupić mieszkanie od Agencji Mienia Wojskowego?

Agencja Mienia Wojskowego większość nieruchomości, jak zauważa Portal Samorządowy, sprzedaje w wyniku przetargów ustnych nieograniczonych. Licytacje, w których może brać udział nieograniczona liczba zainteresowanych podmiotów, odbywają się wówczas według zasady „kto da więcej”. Charakteryzują się też stosunkowo prostym trybem.

Aby wziąć udział w licytacji, trzeba wpłacić wadium stanowiące zazwyczaj od 5 do 20 proc. ceny wywoławczej. Wadium musi zostać wpłacone w terminie podanym w ogłoszeniu. W przypadku wygrania licytacji wadium jest zaliczane na poczet ceny sprzedaży.