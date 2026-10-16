Sieć Søstrene Grene działa w Polsce od maja tego roku, kiedy otwarto jej pierwszy sklep w Westfield Arkadia w Warszawie. Kolejne polskie placówki uruchomione zostały również w stolicy – w Blue City oraz w Galerii Młociny. Następne sklepy sieci otwarto w Poznaniu, w centrum handlowym Avenida oraz w Katowicach - w Galerii Libero.

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Otwarto pierwszy sklep Søstrene Grene we Wrocławiu

Otwarcie sklepu Søstrene Grene we wrocławskim centrum handlowym Magnolia Park odbyło się, jak wynika z komunikatu zamieszczonego w mediach społecznościowych duńskiej sieci, w piątek 16 października o godz. 9:59.

– Jesteśmy naprawdę podekscytowani faktem, że możemy wprowadzić wspaniały świat Søstrene Grene do pięknego Wrocławia. Dzięki dużej populacji studentów i tętniącej życiem lokalnej społeczności Wrocław jest miastem, które dobrze pasuje do naszego asortymentu przystępnego cenowo skandynawskiego designu – powiedział Mikkel Grene, dyrektor generalny grupy i współwłaściciel Søstrene Grene, cytowany przez Property News.

Wrocławski lokal zaprojektowany został zgodnie z koncepcją Retail for the Senses. Została ona opracowana przez sieć z myślą o zaangażowaniu zmysłów klienta. Układ wnętrza jest charakterystyczny dla duńskiej marki i nawiązuje do miejskiej przestrzeni. Labirynt alejek inspirowany jest wąskimi uliczkami i bulwarami. Niskie regały przypominać mają odwiedzającym kamienice, natomiast wysokie – nawiązują do drapaczy chmur.

W sklepie nie brakuje również większych przestrzeni ekspozycyjnych do prezentacji poszczególnych kategorii produktów.

– Ciężko pracowaliśmy nad koncepcją sklepu, mając na celu zaoferowanie naszym klientom chwili wytchnienia od często gorączkowego życia codziennego i zapewnienie im niezapomnianych wrażeń. Z niecierpliwością czekamy na zaprezentowanie jej i mamy nadzieję, że będzie ona inspiracją dla naszych gości – podkreślił Mikkel Grene.

Duńska sieć Søstrene Grene działa w 18 krajach w Europie

Duńska sieć Søstrene Grene oferuje artykuły do domu, produkty hobbystyczne, zabawki, akcesoria kuchenne oraz artykuły papiernicze. Jej asortyment wyróżnia się skandynawskim designem i przystępnymi cenami.

Markę Søstrene Grene założyli Knud Cresten Vaupell Olsen i Inger Grene. Inspirowali się przy tym teatrem, baletem oraz projektowaniem wnętrz. Ich pierwszy sklep otwarto w 1973 r. w Aarhus w Danii. Z czasem marka rozwinęła się w międzynarodową sieć handlową. Aktualnie działa w 18 europejskich krajach i posiada ponad 400 sklepów.

„Wejście do Polski rozpoczęło kolejny etap ekspansji firmy, a w najbliższych miesiącach mają zostać ujawnione szczegóły dotyczące następnych otwarć w kraju” – zauważa Property News.