Dane GUS dotyczące budownictwa mieszkaniowego analizuje Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku portalu Otodom.

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Mieszkania oddane do użytku

– Lipiec tego roku z wynikiem 19 220 mieszkań oddanych do użytkowania okazał się drugim najlepszym siódmym miesiącem roku od co najmniej ćwierćwiecza – podkreśla Katarzyna Kuniewicz. – Więcej mieszkań i domów oddano w lipcu wyłącznie w rekordowym 2020 r. I tak jak wówczas przesądziło o tym 16 tys. lokali przekazanych do użytkowania przez firmy deweloperskie, tak teraz o dobrym wyniku zdecydowała także produkcja deweloperów. Tegoroczny rezultat jest jednocześnie najlepszym lipcem od pięciu lat – akcentuje ekspertka Otodomu.

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Jak mówi Katarzyna Kuniewicz, pozostałe statystyki układają się w obraz stabilnego, ale nie rekordowego roku w budownictwie mieszkaniowym. – Najnowsze dane GUS wskazują, że zarówno pozwolenia na budowę, jak i rozpoczynane budowy ogółem wypadły w lipcu solidnie, ale do poziomów z 2021 r. wyraźnie jednak brakuje – zaznacza analityczka. – Pozytywnie wyróżniają się inwestorzy indywidualni, dla których pierwsze siedem miesięcy 2026 r. okazały się najlepszym okresem od czterech lat.

Analityczka Otodomu podkreśla, że dobry pojedynczy miesiąc nie zmienia obrazu całego roku. W lipcu wszyscy inwestorzy oddali 19 220 mieszkań. Od stycznia do lipca 2026 r. oddano w sumie 114 106 mieszkań, czyli więcej niż w słabym 2025 r. (110 518) i praktycznie tyle samo co w 2024 r. (114 780). – To jednak wyraźnie mniej niż w latach 2021–2023, gdy w analogicznym okresie przekazywano do użytkowania od 124 do niemal 127 tys. lokali – przypomina Katarzyna Kuniewicz.

Firmy deweloperskie oddały w lipcu 12 124 mieszkania. Od stycznia do lipca na rynek trafiło 69 487 lokali. – To wynik lepszy niż przed rokiem (68 961), ale słabszy od każdego z lat 2021–2024. Uwagę zwraca przede wszystkim powtarzalność tej statystyki: od wielu lat pierwsze siedem miesięcy przynosi w działalności deweloperskiej rezultaty mieszczące się w wąskim przedziale od ok. 69 do 74 tysięcy oddanych mieszkań. Rok 2026 nie jest tu żadnym wyjątkiem – zwraca uwagę Katarzyna Kuniewicz.

Pozwolenia na budowę. Bez rekordu

Lipiec 2026 r. przyniósł 27 061 pozwoleń na budowę udzielonych wszystkim grupom inwestorów. – To bardzo dobry rezultat, choć nie rekordowy – w lipcu 2021 r. wydano ich niemal 29 tys. – przypomina Katarzyna Kuniewicz. Jak podkreśla, znacznie ciekawiej wygląda obraz całych siedmiu miesięcy: 172 180 pozwoleń na budowę mieszkań i domów w całej Polsce.

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- Każdy wynik powyżej 170 tys. w okresie styczeń–lipiec należy uznać za dobry, a tegoroczny jest wyraźnie lepszy od 148 789 pozwoleń z 2025 r. i 131 176 z 2023 r. oraz nieco lepszy od 170 995 z 2024 r. – mówi ekspertka Otodomu. – Rekordowy jest 2021 r., gdy w pierwszych siedmiu miesiącach wszystkie grupy inwestorów uzyskały ponad 200 tys. pozwoleń.

W lipcu firmy deweloperskie dostały pozwolenia na budowę 17 773 mieszkań. – To dobry wynik, ale ani nie rekordowy na tle ostatnich pięciu lat, ani nie najlepszy w tym roku. Więcej pozwoleń deweloperzy otrzymali wiosną, w marcu i w kwietniu – komentuje Katarzyna Kuniewicz. – Na stabilność, a nie wyjątkowość tegorocznych rezultatów wskazują również dane narastające. Od stycznia do lipca firmy deweloperskie zgromadziły prawie 114 tys. pozwoleń (113 736), czyli znacznie więcej niż w słabych latach 2025 (93 432) i 2023 (85 815), ale mniej niż w 2021 (126 289) i 2024 r. (120 494). Rekordem z pierwszych siedmiu miesięcy może się nadal poszczycić 2022 rok, kiedy deweloperzy uzyskali ponad 132 tysiące pozwoleń.

Rozpoczęte budowy. Najlepiej od czterech lat

W kategorii rozpoczynanych budów wszystkie grupy inwestorów zanotowały dobry wynik – ponad 20 tys. nowych budów (20 187 lokali). – Na tle ostatnich czterech lat przekroczenie tego progu w lipcu jest wyraźnie najlepszym wynikiem. O rekordzie trudno jednak mówić, skoro w analogicznym miesiącu 2021 r. inwestorzy rozpoczęli budowę niemal 26 tys. mieszkań – komentuje ekspertka Otodomu. – Doświadczenia poprzednich lat wskazują przy tym, że kolejne miesiące przyniosą prawdopodobnie już nieco słabsze wyniki.

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Zagregowane dane za siedem miesięcy potwierdzają, że 2026 r. kształtuje się dokładnie pośrodku stawki. 134 755 rozpoczętych budów plasuje go między 2025 r. (130 391) a 2022 r. (135 984), poniżej 2024 r. (142 346) i daleko w tyle za rekordowym 2021 (170 398).

Jak zaznacza Katarzyna Kuniewicz, to samo można powiedzieć o firmach deweloperskich. W lipcu rozpoczęły one budowę 11 547 mieszkań – odrobinę mniej niż przed rokiem, ale zdecydowanie więcej niż w analogicznych miesiącach w latach 2022 i 2023, gdy nie przekraczały 10 tys. Jest to zatem dość dobry rezultat na tle lat słabych, choć daleki od rekordu – również w skali samego 2026 r., w którym najlepszym miesiącem pozostaje jak dotąd kwiecień. Narastająco deweloperzy rozpoczęli od stycznia do lipca 81 169 budów, czyli praktycznie tyle samo co przed rokiem (80 181), ale mniej niż w 2024 (92 377) i znacznie mniej niż w 2021 r. (102 638).

Własny dom dla Polaka

Katarzyna Kuniewicz zwraca uwagę na rosnącą aktywność inwestorów indywidualnych, czyli gospodarstw domowych. W pierwszych siedmiu miesiącach 2026 r. rozpoczęły one budowę ponad 50 tys. domów w całej Polsce (50 213) – to najlepszy wynik od czterech lat.

– Od dołka z 2023 r., gdy w analogicznym okresie ruszyły budowy 42 211 domów, każdy kolejny rok przynosi poprawę: 47 458 w 2024 r., 48 237 w 2025 r. i ponad 50 tys. w tym roku. Do poziomów z lat 2021 (64 732) i 2022 (53 971) wciąż sporo brakuje, ale trwałość tego trendu jest już dziś wyraźnie widoczna – komentuje ekspertka.