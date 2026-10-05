Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

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„Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście”.

Może chodzić na przykład o ustawienie rusztowania, zabezpieczenie ściany czy wykonanie wykopu. Inwestor musi również ustalić warunki dostępu do działki – sposób, zakres i terminy korzystania z niej oraz kwestię zapłaty ewentualnej rekompensaty.

Co zrobić, gdy sąsiad odmawia wejścia na działkę?

Jeśli sąsiedzi nie są w stanie dojść do porozumienia i inwestor nie uzyskał zgody na wejście na sąsiednią działkę, może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej o wydanie decyzji.

Jak podaje Portal Samorządowy, w tym celu inwestor musi złożyć wniosek, a urząd ma 14 dni od złożenia dokumentu na rozstrzygnięcie, czy wejście na sąsiednią nieruchomość jest konieczne. Jeżeli uzna taką potrzebę, określi granice i warunki korzystania z posesji. Wniosek należy złożyć przed planowanym terminem wejścia. Składa się go zazwyczaj do starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu, a w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo budowlane, do wojewody. Dokumenty składa się w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (10 zł), chyba że decyzja dotyczy budownictwa mieszkaniowego (np. remontu lub rozbudowy domu) – w przypadku tego typu prac opłata skarbowa nie obowiązuje. Jeśli inwestor działa przez pełnomocnika, będzie musiał dołączyć pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. Poza tym jeżeli posiada dokumenty, które potwierdzają, że podejmował już próbę uzyskania zgody właściciela na wejście na działkę, również powinien je dołączyć do wniosku.

Kto odpowiada za szkody po zakończeniu prac?

Po zakończeniu robót inwestor musi naprawić szkody powstałe wskutek korzystania z cudzej nieruchomości. Poszkodowany może zasadniczo zażądać przywrócenia poprzedniego stanu albo odszkodowania pieniężnego. Jeśli odtworzenie wcześniejszego stanu jest niemożliwe lub wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami bądź kosztami, pozostaje rekompensata finansowa.