Jak informuje ukraiński portal Unian, badania objęły 24 cmentarze na terenie Czarnobylskiego Radiacyjno-Ekologicznego Rezerwatu Biosfery. Wyniki ekspedycji przedstawił rezerwat Askania-Nowa im. Falz-Feina.

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Na opuszczonych nekropoliach wyrosły rzadkie rośliny

Jak wyjaśniają badacze, cmentarze znajdujące się w strefie wykluczenia są unikalne, ponieważ były to czynne nekropolie, które nagle przestały funkcjonować. Tymczasem w większości takich miejsc ten proces dzieje się stopniowo.

Podczas ekspedycji badacze odnotowali ponad 400 spontanicznie rosnących gatunków roślin naczyniowych, przy czym część z nich niezwykle rzadko występuje w tym regionie. Na kilku nekropoliach odkryli m.in. Jurinea cyanoides, która została wymieniona na liście ściśle chronionych gatunków roślin w Konwencji Berneńskiej.

Na cmentarzach można znaleźć gigantyczne drzewa i ślady dawnej kultury

Niemal na każdym badanym cmentarzu badacze natknęli się na ogromne drzewa, o obwodzie pnia przekraczającym 200 cm, a często nawet 300 cm. Największy żywy dąb miał 446 cm obwodu, martwy okaz – 510 cm, natomiast najgrubsza sosna – 259 cm.

„Wyraźnie widać, że o ile stare drzewa w dużej mierze zniknęły z okolicznych lasów, o tyle na cmentarzach przetrwały dzięki ich sakralnemu charakterowi. Oprócz bogatej różnorodności biologicznej czarnobylskie cmentarze zachowały także inne wyjątkowe obiekty – kurhany, barcie, małe drewniane cerkwie na grobach staroobrzędowców i tym podobne” – wskazują przedstawiciele rezerwatu.