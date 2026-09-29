Z tego artykułu dowiesz się: Ile CIT zapłaciły banki i pozostałe instytucje finansowe za 2025 r.

Które banki znalazły się w czołówce największych podatników w Polsce.

Ile podatku zapłaciły XTB, VeloBank, czy Revolut.

Jak wzrost CIT zmienia obciążenia fiskalne sektora bankowego.

Jak dodatkowe podatki mogą wpłynąć na zyski banków i ich zdolność do finansowania gospodarki.

Około 15,2 mld zł podatku dochodowego od osób prawnych zapłaciły spółki z szeroko pojętego sektora finansowego za miniony rok – wynika z naszej analizy danych Ministerstwa Finansów dotyczących największych podatników CIT za 2025 r. Pod uwagę wzięliśmy nie tylko banki komercyjne, ale też banki hipoteczne i spółdzielcze, domy maklerskie, firmy leasingowe, faktoringowe i inne instytucje finansowe.

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Foto: NBP, ZBP

Banki w czołówce największych podatników CIT

Wśród instytucji finansowych największymi płatnikami CIT są oczywiście banki. Nasze zestawienie pokazuje, że dziesięć największych z nich zasiliło budżet państwa kwotą 13,6 mld zł. To aż o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej.

Na czele listy plasuje się, podobnie jak rok wcześniej, Podatkowa Grupa Kapitałowa PKO BP. Za 2025 r. zapłaciła aż 3 mld zł podatku, czyli o 29 proc. więcej niż rok wcześniej. PKO BP jest zresztą największym podatnikiem CIT nie tylko w sektorze finansowym, ale również wśród wszystkich przedsiębiorstw w Polsce, wyprzedzając o kilkadziesiąt milionów złotych koncern paliwowo-energetyczny Orlen.

Według danych za 2025 r. na drugie miejsce awansował Erste Bank Polska (wcześniej Santander Bank Polska). Jego podatek należny wzrósł aż o 59 proc., do 2,45 mld zł. Rok wcześniej bank zajmował trzecie miejsce, za Pekao. Sam Bank Pekao zapłacił 2,17 mld zł CIT, o 14 proc. więcej niż w 2024 r.

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Jak banki zasilają budżet państwa

Do grona instytucji, których danina dla fiskusa przekroczyła miliard złotych, dołączył w minionym roku również ING Bank Śląski. Wykazał 1,89 mld zł podatku. To aż o 128 proc. więcej niż rok wcześniej i największy procentowy wzrost w pierwszej dziesiątce. Na piąte miejsce awansował mBank, z podatkiem w wysokości 1,24 mld zł, wyższym o 68 proc. rok do roku.

Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce spółek finansowych zajęły BNP Paribas Bank Polska (743 mln zł), BGK (650 mln zł), Alior Bank (594 mln zł), Bank Handlowy (557 mln zł) oraz Millennium (305 mln zł). W przypadku BGK widać spadek podatku o 18 proc. rok do roku. Millennium zapłacił natomiast o 10 proc. mniej niż rok wcześniej.

Ile podatku zapłaciły XTB i Revolut?

Poza największymi bankami warto zwrócić uwagę na kilka interesujących spółek. Przykładowo VeloBank, następca upadłego Getin Noble Banku, zapłacił za 2025 r. około 137 mln zł CIT i znalazł się w gronie znaczących płatników branży finansowej. Jego przychody wyniosły 6,56 mld zł, a wykazany dochód – 720 mln zł.

Podobnie wysoką pozycję na liście MF zajmuje XTB, jeden z najbardziej rozpoznawalnych i popularnych w Polsce domów maklerskich. Przychody spółki za 2025 r. sięgnęły 20 mld zł, dochód – 688 mln zł, a należny CIT wyniósł około 109 mln zł.

Ciekawe mogą być też dane dotyczące choćby Santander Consumer Banku, który w 2025 r. miał ponad 5 mld zł przychodów i zapłacił około 100 mln zł CIT. SCB, w ramach wielkich zmian własnościowych, nie został przejęty przez austriacką grupę Erste i od tego roku będzie działać na polskim rynku jako jedyny reprezentant hiszpańskiego Banco Santander.

Wyniki Banku Polskiej Spółdzielczości pokazują z kolei, jak radzą sobie banki spółdzielcze. I okazuje się, że całkiem dobrze – BPS zapłacił 41,3 mln zł podatku przy przychodach na poziomie 2,2 mld zł.

Na liście Ministerstwa Finansów znalazł się też Revolut Ltd. Spółka wykazała 445,7 mln zł przychodów i 80,5 mln zł dochodu, ale jej zobowiązanie z tytułu CIT w Polsce za 2025 r. wyniosło... zero złotych. Z naszej analizy wynika, że wśród spółek finansowych mniej więcej co szósta nie wykazała należnego CIT za miniony rok.

Banki pod coraz większą presją fiskalną

Banki od lat należą do największych płatników podatków i danin publicznych w Polsce. Według wyliczeń Związku Banków Polskich w 2025 r. sektor zasilił budżet państwa kwotą 28,5 mld zł, w tym 13,9 mld zł z samego CIT. Do tego zalicza się jeszcze tzw. podatek bankowy, dywidendy i PIT pracowników banków. W 2026 r. wpływy z tych źródeł mają wynieść już 37,1 mld zł.

Od początku 2026 r. obciążenia sektora istotnie bowiem wzrosły. Stawka CIT dla banków komercyjnych została podniesiona z 19 do 30 proc. W 2027 r. ma wynieść 26 proc., a od 2028 r. – już na stałe – 23 proc. Banki spółdzielcze mają odrębne, niższe stawki. Jednocześnie zaplanowano stopniowe obniżanie podatku bankowego: o 10 proc. w 2027 r. i o 20 proc. od 2028 r. w porównaniu z 2026 r. Nie będzie to jednak równoważyć wzrostu stawek CIT.

Ministerstwo Finansów szacowało, że zmiany przyniosą w 2026 r. około 6,6 mld zł dodatkowych wpływów, a w 2027 r. – około 4,7 mld zł. ZBP szacuje z kolei, że już w pierwszym półroczu sektor zapłacił łącznie 15,8 mld zł z tytułu CIT i podatku od niektórych instytucji finansowych, czyli o 38,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Według projekcji ZBP wynik netto sektora może obniżyć się z 49,1 mld zł w 2025 r. do około 38,2 mld zł w 2026 r. Sam wzrost CIT może zmniejszyć zyski banków o około 8,9 mld zł.

– Nie można jednocześnie oczekiwać od banków finansowania największej od początku transformacji fali inwestycji i systematycznie ograniczać źródeł, z których budują one kapitał. Im większa część wyniku sektora przeznaczana jest na dodatkowe obciążenia fiskalne, tym mniej środków może zasilać fundusze własne i zwiększać potencjał kredytowy banków – komentował Tadeusz Białek, prezes ZBP.