Z badania SME Finance Tracking 2026 wynika, że aż 73 proc. mikro, małych i średnich firm zakończyło ubiegły rok zyskiem. Rzec by można – a nawet trzeba – brawo! Firmy przetrwały drożyznę, koszty energii, wzrost płac, zmienne prawo i regulacyjne obowiązki. Tyle że z tego samego badania wynika, że 38 proc. przedsiębiorców nie planuje w tym roku żadnych inwestycji, a większość nie zamierza zwiększać zatrudnienia.

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Dlaczego polskie firmy mimo zysków nie chcą inwestować

Nie, to nie jest kryzys. Ale być może zwiastun czegoś groźniejszego. Gospodarki, która zaczyna urządzać się w ostrożności. Przedsiębiorcy nie mówią: zamykamy firmy. Mówią: poczekamy. Nie zwalniają, ale też nie zatrudniają. Nie bankrutują, ale nie inwestują. Nie rezygnują z rozwoju, ale odkładają go na później. Tylko że jeśli zbyt długo będą mówić „później”, łatwo może się to zamienić w „za późno”.

Przez lata polski wzrost opierał się na prostych przewagach: tańszej pracy, rosnącym popycie, napływie kapitału, przedsiębiorczości i nadrabianiu dystansu wobec Zachodu. Ten model dał nam ogromny awans. Ale – jak wszystko – i ten model ma swój termin ważności. Jeśli koszty pracy rosną, rynek pracy pozostaje stabilny, a popyt nie będzie już mocno ciągnął gospodarki, dalszy rozwój nie przyjdzie sam.

Trzeba go będzie zbudować inaczej. Z pomocą inwestycji, technologii, wzrostu produktywności, automatyzacji i lepszego wykorzystania ludzi, których już mamy. Polska może przegrać nie dlatego, że firmy są słabe, ale dlatego, że są wystarczająco silne, by przetrwać, lecz zbyt ostrożne, by zaryzykować kolejny krok.

Państwo oczywiście nie zainwestuje za przedsiębiorcę. Może jednak sprawić, że nie będzie to wyglądało jak akt odwagi. Tymczasem dla wielu małych i średnich firm właśnie tym jest. Koszty pracy, energia, niestabilność prawa, biurokracja – traktowane osobno są po prostu kolejnymi wyzwaniami. Razem tworzą jednak klimat, w którym rozwój może wyglądać jak niepotrzebne ryzyko.

Inwestycje firm zdecydują o przyszłości polskiej gospodarki

Dlatego najważniejsze pytanie nie dotyczy tego, ile firm miało zysk. Ale co przedsiębiorcy z tymi pieniędzmi zrobią? Bo jeśli zachowają go jako poduszkę bezpieczeństwa, pozostaniemy gospodarką solidną, ale coraz mniej dynamiczną. Jeśli zamienią go w inwestycje, technologię, automatyzację i wzrost produktywności, Polska ma szansę wejść na kolejny poziom rozwoju.

Do tego nie potrzeba opowieści o przedsiębiorcach jako bohaterach ani kolejnego programu wsparcia. Potrzeba stabilnych reguł gry, niższych kosztów niepewności i państwa, które rozumie, że inwestycje rodzą się nie z apeli, lecz z przewidywalności. Bo zysk bez inwestycji jest tylko dobrą wiadomością z przeszłości. O przyszłości zdecyduje dopiero to, czy firmy odważą się ten zysk zamienić w rozwój.