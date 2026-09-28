Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Iwony Wróbel na prezesa zarządu PZU Życie.

Reklama Reklama

– Jestem dumna, że mogę kierować organizacją, która od lat pomaga Polakom dbać o bezpieczeństwo finansowe. To dla mnie zaszczyt uczestniczyć w pisaniu kolejnego rozdziału historii PZU Życie i współtworzyć przyszłość tej wyjątkowej firmy – napisała na swoim LinkedInie Iwona Wróbel.

Czytaj więcej Ubezpieczenia Mocna pierwsza połowa roku PZU. Lepiej w ubezpieczeniach, nieco słabiej w bankach W pierwszym półroczu 2026 r. przychody brutto Grupy PZU z ubezpieczeń wzrosły o 426 mln zł rok do roku do 15,7 mld zł. Zysk netto wyniósł ponad 3 m...

Kim jest Iwona Wróbel

W kwietniu Rada Nadzorcza PZU Życie powołała Iwonę Wróbel w skład zarządu, powierzając jej funkcję prezesa zarządu pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Od tego czasu stoi na czele zarządu, początkowo jako osoba kierująca pracami zarządu w oczekiwaniu na zgodę KNF, a obecnie jako prezeska spółki.

Iwona Wróbel to menedżerka z ponad 25-letnim doświadczeniem w firmach z sektora ubezpieczeń, bankowości i rozliczeń. I tak m.in. w latach 2019-2023 była dyrektorem strategii rozwoju sprzedaży w AVIVA, od 2013 do 2016 r. dyrektorem zarządzającym pionem klienta detalicznego i pionem usług finansowych w Poczcie Polskiej, a w okresie od 2009 do 2013 r. dyrektorem zarządzającym i dyrektorem departamentu w Banku Pocztowym. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania i przywództwa.

Nowy członek zarządu PZU Życie

Z kolei 30 września funkcję członka zarządu PZU Życie obejmie Jacek Krawczykowski. Decyzję w tej sprawie, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, podjęła Rada Nadzorcza spółki.

Jacek Krawczykowski jest menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w tym spółkami z branży nieruchomości. W latach 2024-2026 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. Inwestycji Polskiego Holdingu Nieruchomości, gdzie odpowiadał m.in. za inwestycje, strategię oraz bieżące zarządzanie spółką. Od 2025 r. był członkiem Rady Nadzorczej PZU Życie, w której pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju. Po tej decyzji zarząd PZU Życie będą tworzyć, obok prezes Iwony Wróbel, Maciej Fedyna, Artur Fromberg, Agnieszka Gocałek, Michał Kopyt, Marcin Mikos, Michał Świtalski, Tomasz Tarkowski i Jacek Krawczykowski.