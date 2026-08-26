Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki finansowe osiągnęła branża ubezpieczeniowa i które segmenty rynku odpowiadają za jej dynamiczny wzrost.

Dlaczego ubezpieczenia komunikacyjne, mimo rosnącej liczby polis, pozostają największym wyzwaniem dla rentowności całego sektora.

Który kanał dystrybucji przeżywa renesans, napędzając sprzedaż w segmencie ubezpieczeń na życie.

Na ubezpieczenia Polacy wydali w pierwszym półroczu 2026 r. 47,3 mld zł składki. To o ponad 7 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Odszkodowania i świadczenia wypłacone przez ubezpieczycieli zamknęły się kwotą 27,6 mld zł, co oznacza wzrost o 5,3 proc. rok do roku. Zysk netto wypracowany przez zakłady ubezpieczeń wyniósł 8,7 mld zł i był o 5 proc. wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

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Głównym motorem wzrostu pozostaje rynek ubezpieczeń na życie. Polacy przeznaczyli na nie 13,6 mld zł, o 12,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Na ubezpieczenia majątkowe wydaliśmy 33,7 mld zł, co oznacza wzrost o 5 proc. Odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach na życie sięgnęły 9,1 mld zł i były o 4,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z kolei odszkodowania i świadczenia wypłacone z polis majątkowych wyniosły 18,5 mld zł i również były wyższe niż przed rokiem. Wynik finansowy wypracowany przez branżę ubezpieczeniową wzrósł o 5 proc. w ujęciu rocznym, do 8,7 mld zł.

– Wyniki rynku ubezpieczeniowego pokazują, że sektor pozostaje na ścieżce szybkiego wzrostu, a jego fundamenty są silne, mimo zmiennego otoczenia gospodarczego i presji kosztowej obserwowanej w części segmentów. Jednocześnie ubezpieczyciele pozostają jednym z istotnych filarów stabilności finansowej. Wysoki poziom wypłacalności i silna baza kapitałowa pozwalają sektorowi bezpiecznie rozwijać działalność i przejmować na siebie coraz większą część ryzyka gospodarczego – skomentował wyniki ubezpieczycieli Adam Uszpolewicz, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

– Patrząc szerzej, znaczenie rynku ubezpieczeniowego wykracza daleko poza samą ochronę ubezpieczeniową. Aktywa zakładów ubezpieczeń przekroczyły już ćwierć biliona złotych, czyniąc sektor ważnym źródłem długoterminowego kapitału dla polskiej gospodarki. Wraz ze wzrostem skali rynku i potrzeb inwestycyjnych kraju rola ubezpieczycieli jako stabilnego, długoterminowego inwestora będzie nadal rosła – ocenił.

Ubezpieczenia na życie rosną dwucyfrowo

Rynek ubezpieczeń na życie w drugim kwartale wzrósł zarówno pod względem liczby umów, jak i wartości składki przypisanej brutto. Prawie 26 mln osób posiadało ubezpieczenie na życie, z czego ponad 57 proc. było objętych ochroną w ramach ubezpieczeń grupowych. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. liczba osób objętych ochroną grupową wzrosła o 2 proc., a składka przypisana brutto zwiększyła się o ponad 4 proc. Ubezpieczenia grupowe cały czas pozostają popularnym benefitem pracowniczym. Liczba polis indywidualnych od kilku lat utrzymuje się natomiast na stabilnym poziomie. Na koniec drugiego kwartału było ich 11 mln.

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Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach na życie osiągnęła w pierwszym półroczu wartość 13,6 mld zł, co oznacza wzrost o 12,5 proc. rok do roku. Do takiego wyniku przyczynił się przede wszystkim wzrost składki jednorazowej o 60,6 proc., podczas gdy składka regularna wzrosła o 7,2 proc.

– W ubezpieczeniach na życie utrzymany został trend wzrostowy. To kolejny kwartał odbicia po okresie dostosowania rynku do zmian regulacyjnych. W drugim kwartale 2026 r. wzrost był w dużej mierze napędzany sprzedażą polis indywidualnych ze składką jednorazową, szczególnie w kanale bancassurance, co pokazuje, że klienci ponownie chętniej korzystają z tego kanału dystrybucji. Mocne odbicie bancassurance potwierdza również, że pozostaje on ważnym elementem rynku i skutecznie odpowiada na zmieniające się potrzeby klientów – mówi Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU.

– Pozytywnie oceniamy także rozwój ubezpieczeń zdrowotnych i chorobowych, które wyraźnie zyskują na znaczeniu wraz ze wzrostem świadomości klientów i oczekiwań dotyczących dostępności ochrony zdrowotnej. Z perspektywy sektora kluczowe będzie teraz utrzymanie jakości tego wzrostu i dalsze budowanie rentowności – tak, aby rosnąca składka przekładała się na trwałą wartość dla klientów, ubezpieczycieli i całego rynku – dodaje.

OC i autocasco pod presją rosnących kosztów szkód

Największą część rynku ubezpieczeń majątkowych stanowią ubezpieczenia komunikacyjne. W pierwszym półroczu 2026 r. liczba polis OC wzrosła o 3 proc., czyli o 527 tys. sztuk, do poziomu 17,7 mln, a liczba polis AC zwiększyła się o 6,4 proc., czyli o 280 tys. sztuk, do 4,7 mln. Wzrosty te wynikają zarówno z rosnącej liczby pojazdów na polskich drogach, jak i z większej częstotliwości zakupu dobrowolnego ubezpieczenia AC. Udział samochodów objętych ubezpieczeniem AC w ogólnej liczbie pojazdów wzrósł o 0,8 pkt. proc. rok do roku, do 26,2 proc.

Składka przypisana brutto z komunikacyjnego OC wzrosła o 0,3 mld zł, do poziomu 9,7 mld zł, a w autocasco odnotowano nieznaczny wzrost o 1,7 proc., do 7,5 mld zł. Odszkodowania i świadczenia z obowiązkowego komunikacyjnego OC wyniosły 6,7 mld zł, co oznacza wzrost o 7,6 proc. rok do roku. Natomiast odszkodowania z AC sięgnęły 5 mld zł, czyli były o 11,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Średnia składka w komunikacyjnym OC wyniosła 548 zł, a więc utrzymała się na poziomie z drugiego kwartału 2025 r. Średnia wysokość szkody z OC komunikacyjnego wzrosła w tym samym czasie o 4,9 proc. i na koniec drugiego kwartału 2026 r. wyniosła 12,2 tys. zł, przy zbliżonej do ubiegłorocznej częstości szkód.

W tej grupie ubezpieczeń branża odnotowała niewielki dodatni wynik techniczny w wysokości 62 mln zł. Był on o 18 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik techniczny w AC również był dodatni i wyniósł 96 mln zł, ale w porównaniu z ubiegłym rokiem spadł aż o 382 mln zł.

Ubezpieczenia majątkowe: rośnie zdrowie i assistance

Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych, w grupie ubezpieczeń szkód spowodowanych żywiołami oraz pozostałych szkód rzeczowych, wzrosła o 4,4 proc., do poziomu 6,8 mld zł. Po drugim kwartale 2026 r. wypłaty odszkodowań z tych linii ubezpieczeń wyniosły 2,7 mld zł, co oznacza spadek o 9,2 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Istotne wzrosty rynek ubezpieczeniowy odnotował w pierwszym półroczu 2026 r. w ubezpieczeniach chorobowych, gdzie składka wzrosła o 15 proc. rok do roku, oraz w assistance, ze wzrostem o 11,7 proc. Ponadprzeciętną dynamikę zanotowała także reasekuracja czynna, która wzrosła o 15,2 proc. rok do roku.

Zysk ubezpieczycieli rośnie, do budżetu trafiło 1,3 mld zł podatku

Po drugim kwartale 2026 r. w ubezpieczeniach na życie wynik techniczny wzrósł o 7,3 proc. rok do roku, do poziomu 2,5 mld zł. W ubezpieczeniach majątkowych wynik techniczny wyniósł 1,8 mld zł, co oznacza spadek o 6,4 proc.

Zysk netto całej branży wzrósł o 412 mln zł, do poziomu 8,7 mld zł. Na tę kwotę składa się wynik sektora ubezpieczeń na życie w wysokości 2,2 mld zł oraz 6,5 mld zł wypracowane przez sektor ubezpieczeń majątkowych.

W pierwszym półroczu 2026 r. ubezpieczyciele odprowadzili do budżetu państwa 1,3 mld zł podatku dochodowego.