Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są dwa etapy działania po wypadku za granicą i co jest priorytetem w każdym z nich.

Dlaczego szybki kontakt z centrum assistance jest kluczowy dla organizacji pomocy i pokrycia kosztów leczenia.

Z jakich polis, oprócz OC pojazdu, można dochodzić dodatkowych roszczeń finansowych.

Jaką dokumentację należy gromadzić, by skutecznie uzyskać należne świadczenia od ubezpieczyciela.

W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3, między Budapesztem a Miszkolcem na wschodzie Węgier, doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Nie żyje 12 osób, dziesięć jest w stanie bardzo ciężkim. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Pierwsi poszkodowani wrócili w poniedziałek do Polski.

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Autokar, który uległ wypadkowi na Węgrzech, miał ubezpieczenie OC wykupione w PZU. Jak już pisaliśmy w poniedziałek, największy polski ubezpieczyciel uruchomił specjalną infolinię dla poszkodowanych i ich bliskich, która ma im pomóc sprawnie załatwić formalności związane z przysługującymi świadczeniami. Infolinia +48 571 171 111 jest czynna 24 godziny na dobę. Dodatkowo PZU Zdrowie uruchomiło specjalną infolinię wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Pod numerem +48 22 735 39 44 można uzyskać pomoc psychologiczną i informacje o dostępnych formach wsparcia. Godziny działania infolinii: 14:00–20:00 od poniedziałku 17 sierpnia 2026 r.

– PZU pozostaje w stałym kontakcie z podmiotami zaangażowanymi w działania pomocowe i zapewnia gotowość do sprawnej i priorytetowej obsługi zgłoszeń związanych z tym zdarzeniem. W tym trudnym czasie pozostajemy do dyspozycji poszkodowanych i ich rodzin, zapewniając niezbędne wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń oraz pomocy psychologicznej – zapewnił ubezpieczyciel.

Rady ważne dla podróżnych

Kilka kluczowych wskazówek przekazała nam Polska Izba Ubezpieczeń. To rady ważne nie tylko w przypadku katastrofy na Węgrzech, ale też dla wszystkich wyjeżdżających za granicę.

Zdaniem PIU w razie wypadku w pierwszej kolejności najważniejsza jest pomoc na miejscu zdarzenia. – Osoby wyjeżdżające za granicę powinny posiadać ubezpieczenie podróżne obejmujące przede wszystkim koszty leczenia oraz assistance. W przypadku zorganizowanej imprezy turystycznej za granicą organizator turystyki zawiera na rzecz podróżnych ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków – wskazuje Izba.

Podpowiada, że jeżeli stan zdrowia poszkodowanego na to pozwala, warto możliwie szybko skontaktować się z ubezpieczycielem (przede wszystkim z jego centrum assistance), który zapewnia ochronę w zakresie kosztów leczenia. W zależności od zakresu polisy ubezpieczyciel może pomóc m.in. w organizacji leczenia, kontakcie z placówką medyczną, pokryciu lub rozliczeniu kosztów leczenia, a także organizacji transportu medycznego czy powrotu do kraju.

– Oczywiście w sytuacji wymagającej natychmiastowej pomocy medycznej priorytetem jest zdrowie i życie poszkodowanego i kontakt z ubezpieczycielem powinien nastąpić tak szybko, jak będzie to możliwe – wskazuje PIU.

Jej zdaniem to właśnie możliwość uzyskania realnej pomocy już na miejscu zdarzenia pokazuje, dlaczego ubezpieczenie podróżne jest tak ważne przy wyjazdach zagranicznych. – Warto przy tym pamiętać, że zakres ochrony i sumy ubezpieczenia wynikają z konkretnej umowy, dlatego przed wyjazdem dobrze jest sprawdzić, czy zapewniają one odpowiednią ochronę – radzi Polska Izba Ubezpieczeń.

Dochodzenie roszczeń

Kolejnym etapem jest dochodzenie roszczeń związanych z samym wypadkiem. Poszkodowani mogą więc zgłaszać szkody z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu.

PIU podpowiada, że nie ma potrzeby czekania ze zgłoszeniem szkody na zakończenie wszystkich postępowań dotyczących wypadku. – Po ustabilizowaniu sytuacji poszkodowanego można dokonać zgłoszenia, a najpóźniej warto zająć się tym po powrocie do kraju. To ubezpieczyciel w ramach postępowania likwidacyjnego analizuje okoliczności zdarzenia, ustala odpowiedzialność oraz zakres należnych świadczeń – tłumaczą eksperci Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Wskazują, że z OC mogą być dochodzone roszczenia dotyczące zarówno szkód osobowych, jak i majątkowych. W przypadku szkód na osobie zakres możliwych świadczeń zależy od indywidualnej sytuacji poszkodowanego i skutków wypadku. Mogą one dotyczyć m.in. doznanego uszczerbku na zdrowiu, kosztów leczenia i rehabilitacji, kosztów opieki, utraconych dochodów czy innych następstw wypadku. W najtragiczniejszych przypadkach roszczenia mogą przysługiwać również osobom najbliższym poszkodowanego.

– Bardzo ważne jest od początku gromadzenie dokumentacji. Poszkodowani i ich rodziny powinni zachowywać w szczególności dokumentację medyczną, wypisy ze szpitala, wyniki badań, zalecenia lekarskie i dotyczące rehabilitacji, a także rachunki i faktury dokumentujące poniesione koszty, np. leczenia, leków, rehabilitacji, transportu czy opieki – wskazuje PIU. – Warto dokumentować również inne konsekwencje wypadku, które mogą mieć znaczenie przy ustalaniu należnych świadczeń – dodaje.

Zwraca uwagę, że niezależnie od roszczeń z OC autokaru warto sprawdzić wszystkie pozostałe ubezpieczenia, którymi objęty był poszkodowany. Oprócz ubezpieczenia podróżnego mogą to być m.in. dodatkowe NNW, indywidualne lub grupowe ubezpieczenie na życie. Świadczenia z tych ubezpieczeń mogą przysługiwać niezależnie od roszczeń dochodzonych z OC.

– W praktyce można więc mówić o dwóch etapach działania: na miejscu zdarzenia najważniejsze są leczenie, pomoc assistance i kontakt z ubezpieczycielem podróżnym, a po ustabilizowaniu sytuacji zgłoszenie szkody z OC posiadacza pojazdu mechanicznego, gromadzenie pełnej dokumentacji oraz sprawdzenie wszystkich pozostałych ubezpieczeń, z których mogą przysługiwać dodatkowe świadczenia – tłumaczy Polska Izba Ubezpieczeń.