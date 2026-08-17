W poniedziałek przeprowadzone zostaną ponowne oględziny autokaru z udziałem polskiego prokuratora. Wystosowano też europejski nakaz dochodzeniowy - powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk na konferencji w sprawie wypadku autokaru na Węgrzech.

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Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Trwa śledztwo

Rzecznik poinformowała, że wycieczkę zorganizowało biuro pielgrzymkowo-turystyczne z Rymanowa Zdroju, a przewoźnikiem była firma z siedzibą w Świerchowej (pow. jasielski). Zaznaczyła, że funkcjonariusze policji z Gorlic, Jasła oraz Krosna zabezpieczyli dokumentację w siedzibach obu tych firm. – Obecnie Prokuratura Okręgowa w Krośnie oczekuje na dostarczenie dokumentacji – dodała.

– Jednocześnie w niedzielę prokuratura wystosowała do strony węgierskiej europejski nakaz dochodzeniowy, w którym zawnioskowała o zabezpieczenie i dostarczenie dokumentacji dotyczącej tej katastrofy. W szczególności m.in. protokołów oględzin autokaru i miejsca zdarzenia, listy pasażerów, ale także dokumentacji medycznej w zakresie ustalenia przyczyny zgonu pokrzywdzonych, protokoły sekcji zwłok i przesłuchania świadków – zaznaczyła prok. Kolendowska-Matejczuk.

– Strona polska zwróciła się także o wydanie zgody na udział prokuratura tutejszej jednostki w czynnościach oględzin autokaru. Taką zgodę strona polska otrzymała i w poniedziałek rano na Węgry wyjechał już prokurator wraz z policjantami komendy wojewódzkiej i biegłymi sądowymi z zakresu ruchu drogowego – powiedziała. Podkreśliła, że w poniedziałek przeprowadzone zostaną ponowne oględziny autokaru z udziałem polskiego prokuratora.

Do katastrofy doszło w niedzielę około godziny 1 na węgierskiej autostradzie M3. Autokarem podróżowało 59 obywateli Polski – 57 pasażerów oraz dwóch kierowców wracających z Bośni i Hercegowiny. Byli to głównie mieszkańcy województwa podkarpackiego oraz dwie osoby z województwa małopolskiego. W wypadku zginęło 12 osób, a 10 pasażerów odniosło ciężkie obrażenia.