Materiał przygotowany przez firmę Unum

Według OECD (OECD, „Pensions at a Glance 2025”, ZUS) przyszła emerytura osoby zarabiającej przeciętne wynagrodzenie może w Polsce odpowiadać ok. 40,6 proc. wcześniejszego wynagrodzenia netto w przypadku mężczyzn i 31,8 proc. w przypadku kobiet. To pokazuje, że dodatkowy kapitał budowany samodzielnie może mieć duże znaczenie dla jakości życia po zakończeniu pracy. Jednym z rozwiązań mogą być odpowiednio skonstruowane polisy ochronno-oszczędnościowe. Łączą one systematyczne gromadzenie środków z ochroną na wypadek określonych zdarzeń losowych, jak poważne zachorowanie czy wypadek. Dzięki temu możemy nie tylko odkładać na przyszłość, ale też zabezpieczać siebie i bliskich przed skutkami życiowych turbulencji. Im wcześniej zaczniemy, tym łatwiej rozłożyć ten wysiłek w czasie i uczynić oszczędzanie stałym elementem domowego budżetu. Warto też sprawdzić prognozę własnej emerytury w kalkulatorze ZUS i na tej podstawie ocenić, jakiego dodatkowego kapitału możemy potrzebować.

Materiał przygotowany przez firmę Unum