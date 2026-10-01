Sprawa rolnika z Ostropy, dzielnicy Gliwic, odbiła się echem w całej Polsce. 60-letni Józef Magiera na początku sierpnia wjechał traktorem z podczepionym pługiem na świeżo wyremontowaną ulicę Rybną w Gliwicach i zaorał asfalt. Powodem jego czynu miał być fakt, że asfalt wylano na jego ziemi, choć władze miasta stanowczo temu zaprzeczają.

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Rolnik trafił do aresztu, odebrano mu także ciągnik. Potem areszt został zamieniony na poręczenie majątkowe i uciążliwy dozór policyjny – Magiera miał stawiać się na policji trzy razy w tygodniu. Natomiast traktor pozostał na policyjnym parkingu.

Sąd: trzeba udowodnić, że rolnik musi mieć traktor

Jak relacjonuje Fakt.pl, w czwartek sąd uchylił zarówno poręczenie, jak i dozór policyjny, ale nie zgodził się na oddanie rolnikowi traktora. Pełnomocnik Magiery twierdzi tymczasem, że maszyna jest niezbędna do prowadzenia gospodarstwa rolnego. - Podstawowe narzędzia pracy nie powinny stanowić przedmiotu zabezpieczenia na poczet ewentualnych grzywien – przekonywał pełnomocnik rolnika adwokat Adam Szewc. Jak dodał, wartość 45-letniego ciągnika i tak nie odpowiada wysokości szkód wyliczonych przez prokuraturę.

Sąd nie uwzględnił tych argumentów. Stwierdził, że obrona musi dostarczyć dowody, że ciągnik faktycznie byłby używany do pracy w czynnym gospodarstwie rolnym. Mec. Szewc zapowiedział, że wkrótce złoży stosowny wniosek i odpowiednio go udokumentuje.

Prokuratura czeka na opinię biegłego psychiatry ws. rolnika, który zaorał asfalt

Sam Józef Magiera przyznał w rozmowie z „Faktem", że zwrot ciągnika był dla niego ważniejszy niż uchylenie dozoru policji. - Mam jeszcze dość dużo robót do wykonania na polu – powiedział po rozprawie. Zapowiedział, że w tej kwestii broni nie złoży.

Fakt.pl cytuje także prokuratora, który broni argumentów miasta oraz firmy budowlanej, która wylała asfalt. - Nadal uważamy, że działka, na której doszło do zdarzenia, stanowi własność miasta. Zarzuty dla rolnika pozostają takie same i dotyczą zniszczenia mienia. Zleciliśmy badania sądowo-psychiatryczne podejrzanego i czekamy na opinię - ujawnił prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód Mariusz Dulba.