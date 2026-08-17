Z tego artykułu dowiesz się: Jakie działania podjął ubezpieczyciel, aby wesprzeć ofiary tragicznego wypadku i ich bliskich.

Na jakie świadczenia z polisy OC przewoźnika mogą liczyć poszkodowani oraz rodziny ofiar.

Od czego zależy wypłata odszkodowania z obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu.

Jakie inne polisy, oprócz OC, mogą zapewnić dodatkowe wsparcie finansowe poszkodowanym.

W nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3, między Budapesztem a Miszkolcem na wschodzie Węgier, doszło do wypadku autokaru z polskimi turystami. Nie żyje 12 osób, dziesięć jest w stanie bardzo ciężkim. W pojeździe znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Miszkolcu, Egerze, Debreczynie i Nyíregyházie. W poniedziałek polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rozpoczął ocenę stanu pacjentów i możliwości ich transportu do Polski. Około 20 osób poszkodowanych w wypadku miało wrócić do kraju już w poniedziałek wieczorem. – Nasi konsulowie zapewniają wszystkim poszkodowanym niezbędną pomoc konsularną – zapewniło polskie MSZ.

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W polskiej ambasadzie w Budapeszcie MSZ uruchomiło infolinię +36 20 472 95 02 dla rodzin i bliskich ofiar i rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Jego pasażerowie wracali do kraju z pielgrzymki z Bośni i Hercegowiny.

PZU ubezpieczało autokar, który miał wypadek na Węgrzech

Autokar, który uległ wypadkowi na Węgrzech, miał ubezpieczenie wykupione w PZU. „Informujemy, że pojazd, który uległ wypadkowi, był objęty obowiązkowym ubezpieczeniem OC w PZU” – poinformował w komunikacie największy polski ubezpieczyciel. – „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Składamy najszczersze kondolencje rodzinom i bliskim ofiar oraz wszystkim poszkodowanym dotkniętym skutkami tej tragedii” – dodał.

PZU poinformowało też, że dla poszkodowanych i ich bliskich uruchomiło specjalną infolinię, która ma im pomóc sprawnie załatwić formalności związane z przysługującymi świadczeniami. Infolinia +48 571 171 111 jest czynna 24 godziny na dobę. Dodatkowo PZU Zdrowie uruchomiło specjalną infolinię wsparcia psychologicznego dla osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Pod numerem +48 22 735 39 44 można uzyskać pomoc psychologiczną i informacje o dostępnych formach wsparcia. Godziny działania infolinii: 14:00 – 17:00 w niedzielę, 14:00 – 20:00 od poniedziałku, 17 sierpnia 2026 r.

„PZU pozostaje w stałym kontakcie z podmiotami zaangażowanymi w działania pomocowe i zapewnia gotowość do sprawnej i priorytetowej obsługi zgłoszeń związanych z tym zdarzeniem. W tym trudnym czasie pozostajemy do dyspozycji poszkodowanych i ich rodzin, zapewniając niezbędne wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń oraz pomocy psychologicznej” – zapewnił ubezpieczyciel.

Świadczenia ubezpieczeniowe dla poszkodowanych

Poszkodowani pasażerowie w wypadku autokaru mogą co do zasady liczyć na odszkodowania i świadczenia z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Źródło wypłaty zależy przy tym od tego, kto ponosi winę za zdarzenie. Jeśli do wypadku doszło z winy kierowcy autokaru, na przykład na skutek zmęczenia, zaśnięcia, błędu na drodze lub z powodu awarii technicznej pojazdu, świadczenia są wypłacane z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych należącego do firmy przewozowej. Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku na Węgrzech mogło być zaśnięcie kierowcy.

W ramach polisy OC sprawcy wypadku poszkodowani będą mogli liczyć na zadośćuczynienie za ból, cierpienie fizyczne oraz traumę psychiczną. Do tego dochodzi zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, sprzętu medycznego i kosztów prywatnej rehabilitacji. W grę wchodzi też zwrot utraconych dochodów w okresie niezdolności do pracy. W razie utraty zdolności do pracy możliwe jest ubieganie się o wypłatę specjalnej renty. O odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę mogą się też ubiegać bliscy osób, które w wypadku straciły życie.

Szczegółowe informacje o wysokości świadczeń i sposobach ich uzyskania są zawarte w umowach ubezpieczenia. Osoby poszkodowane w wypadku na Węgrzech i ich bliscy mogą poznać ich szczegóły dzwoniąc na infolinię uruchomioną dla nich przez PZU.

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W grę mogą wchodzić jeszcze świadczenia z różnych innych polis, jeśli takowe miał wykupione organizator wyjazdu, przewoźnik lub sam jego uczestnik. Chodzi na przykład o NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. W tym przypadku taką polisę miał najprawdopodobniej przewoźnik. Albo organizator wyjazdu. Świadczenie tu wypłacone może być związane m.in. z uszczerbkiem na zdrowiu będącym następstwem wypadku.

Coraz więcej Polaków wyjeżdżających za granicę wykupuje też indywidualne ubezpieczenia turystyczne. Pokrywają one zwykle koszty leczenia za granicą, transport medyczny do Polski, pobyt osoby bliskiej, tłumacza, pomocy prawnej. W przypadku śmierci także transport ciała. Wysokość świadczeń zależy tu m.in. od warunków umowy i tzw. sumy ubezpieczenia, do wysokości której ubezpieczyciel może pokryć związane z wypadkiem koszty. Już wiadomo, że w przypadku wypadku na Węgrzech transport poszkodowanych do kraju i opiekę medyczną nad poszkodowanymi w jego trakcie zapewni państwo.