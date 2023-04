Holandia rozszerzy prawo do eutanazji na dzieci poniżej 12 lat. „5 do 10 przypadków rocznie”

W ubiegłym roku w Holandii eutanazji dokonało 8720 osób (w tym jedna w wieku między 12 a 16 lat). To ok. 5 proc. wszystkich zgonów w kraju. Od 2002 roku w Holandii w wyniku eutanazji zmarło już ponad 91 tys. osób. W 133 przypadkach stwierdzono naruszenie kryteriów prawnych, co w jednym przypadku doprowadziło do wszczęcia postępowania karnego.