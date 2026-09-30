Wcześniej pojawiły się doniesienia, że Donald Trump odrzucił propozycję Iranu. Aż do teraz Aragczi twierdził jednak, że Iran nie otrzymał oficjalnej odpowiedzi USA. Teraz – jak wynika z informacji Reutera – takie oficjalne stanowisko zostało mu przekazane. Informator agencji nie ujawnił, czy odpowiedź była pozytywna, czy negatywna.

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Iran chce wrócić do porozumienia z USA z 17 czerwca

Źródło agencji Reutera twierdzi, że zasadnicza różnica zdań dotyczy kolejności wdrażania punktów planu przewidującego powrót do rozszerzonej wersji podpisanego w czerwcu amerykańsko-irańskiego memorandum. Chodzi o wstępne porozumienie kończące wojnę z 17 czerwca, które Donald Trump podpisał w Wersalu, a prezydent Iranu, Masud Pezeszkian, w Teheranie.

Tamto porozumienie przewidywało odblokowanie cieśniny Ormuz przy jednoczesnym zakończeniu blokady irańskich portów przez USA. Porozumienie miało też doprowadzić do uwolnienia części zamrożonych irańskich aktywów oraz do zawieszenia sankcji nałożonych na eksport ropy z Iranu. Po podpisaniu 17 czerwca memorandum obie strony miały rozpocząć 60-dniowe negocjacje w sprawie zawarcia kompleksowego porozumienia, które miało trwale zakończyć wojnę. Porozumienie miało m.in. dotyczyć przyszłości irańskiego programu nuklearnego.

Porozumienie z 17 czerwca załamało się ze względu na to, że obie strony inaczej rozumiały zapisy dotyczące cieśniny Ormuz, co doprowadziło do irańskich ataków na statki pokonujące cieśninę szlakiem innym niż ten, wytyczony przez Teheran. Doprowadziło to do uderzeń odwetowych USA na Iran.

Donald Trump zaprzecza, jakoby obiecywał coś Iranowi. Nieoficjalnie: Nie wyklucza powrotu do bombardowań

Zanim pojawiły się informacje, że Trump odrzucił irańską propozycję, źródła w USA sygnalizowały, że amerykański prezydent byłby skłonny do ustępstw w zamian za ograniczenie przez Iran programu nuklearnego. Trump zaprzeczył jednak takim doniesieniom twierdząc, że „niczego nie obiecał Irańczykom”.

Po pojawieniu się informacji, że Trump odrzucił propozycję Iranu, „Wall Street Journal” poinformował, że Trump nie wyklucza wznowienia bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu.