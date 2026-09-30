Monika Constant: W racie za auto elektryczne spłacamy także niepewność

Nikt nie wie dokładnie, ile samochód elektryczny będzie wart za cztery lata. Monika Constant, prezeska Związku Polskiego Leasingu, wyjaśnia, jak rozwój technologii wpływa na finansowanie aut i dlaczego przedsiębiorcy potrzebują zachęt do przesiadki na prąd. Ostrzega też, że skutki planowanych przepisów dotyczących flot korporacyjnych mogą odczuć nawet najmniejsze firmy.

