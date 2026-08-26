Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób armia zamierza odejść od modelu „zielonej masy” na rzecz budowania „armii talentów”.

Czym jest Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji i jak weryfikuje on wiedzę oraz potencjał kandydatów.

Jak wyniki testu wpłyną na planowanie ścieżki rozwoju i dobór zadań dla każdego żołnierza.

Na jakich sprawdzonych, zagranicznych rozwiązaniach opiera się nowy system selekcji do Sił Zbrojnych RP.

W ciągu roku Wojskowy Kwestionariusz Kompetencji ma wypełnić tysiąc żołnierzy. Już przeszli przez ten test podchorążowie pierwszego roku z Wojskowej Akademii Technicznej. W bazie jest blisko 15 tysięcy pytań, ale dla osoby, która zaloguje się na wojskowym komputerze system losuje indywidualnie „tylko” 180. Czas na odpowiedź to 2 godziny – 40 sekund na jedno pytanie. Test na start obejmuje wiedzę z 12 dziedzin: z wiedzy ogólnej (m.in. historia, język polski) i technicznej (np. informatyki, fizyki, mechaniki).

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– Dzięki temu chcemy odkrywać talenty – mówi gen. Wiesław Kukuła. Test ma określić kompetencje, potencjał, rozwój i właściwe zadania, które będzie żołnierz realizował w wojsku. Chodzi o to, aby dowódca mógł tak zaplanować karierę żołnierza i skierować do realizacji takich zadań, które pozwolą mu się rozwijać. – W ten sposób budujemy potencjał osobowy zgodnie z zasadą „ilości zwielokrotnionej jakością” – dodaje szef Sztabu Generalnego WP.

Wojsko buduje narzędzie zarządzania talentami

Po roku pilotażu Sztab Generalny WP prześle do Ministra Obrony Narodowej rekomendacje dotyczące wykorzystania nowej metodologii. Jeżeli kwestionariusz zostanie zaakceptowany, to zostanie wprowadzony w całym wojsku i będą go wypełniali na początku służby wszyscy chętni do służby zawodowej, dobrowolnej służby wojskowej i służby terytorialnej w WOT. Test wykonuje się na specjalnej zabezpieczonej platformie informatycznej w systemie niejawnym. Po wypełnieniu testu program diagnozuje kompetencje i umiejętności przyszłego żołnierza, proponuje konkretne specjalności wojskowe, a nawet kursy lub uczelnie wojskowe. Wskazuje też wakaty oraz promowane miejsca służby w konkretnych jednostkach wojskowych w całej Polsce. Algorytm wykorzystuje sztuczną inteligencję.

– Ale i tak ostateczną decyzję, co do ścieżki rozwoju podejmuje człowiek – podkreśla gen. broni Karol Dymanowski, zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP.

– Zdolności Sił Zbrojnych RP buduje suma indywidualnych kompetencji, talentów i doświadczeń. Dlatego lepiej poznawać potencjał każdego żołnierza, świadomie go rozwijać i właściwie wykorzystywać, uwzględniając również jego aspiracje oraz oczekiwania zawodowe. Systemu zarządzania talentami i kompetencjami nie można postrzegać wyłącznie w kontekście nowych procedur i narzędzi, a raczej zmiany filozofii zarządzania personelem – uważa gen. Wiesław Kukuła.

Pomysłodawcą wprowadzanych zmian jest Zarząd Organizacji i Zasobów Osobowych – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wojskowi zastrzegają, że nie jest to forma egzaminu z wiedzy czy badanie psychologiczne. To odbywa się osobno, podobnie jak sprawdzian fizyczny.

Wynik testu nie zastąpi decyzji kadrowej dowódcy

Projekt nowego kwestionariusza został opracowany przez kilkudziesięciu specjalistów reprezentujących różne dziedziny wiedzy, m.in. psychologów, ekspertów wojskowych, specjalistów zarządzania zasobami ludzkimi, metodologów badań, analityków danych oraz informatyków. Pytania, które stały się kluczowym wkładem do bazy przygotowała ekspertka Wojskowej Akademii Technicznej.

– W pilotażu uczestniczy 15 jednostek wojskowych. Platformę informatyczną opracowało Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni – mówi płk Tomasz Żak, ze Sztabu Generalnego WP.

Jak mówią wojskowi, system nie ma zastępować dowódców w podejmowaniu decyzji personalnych, ale dać im informacje wspierające proces kwalifikowania, planowania rozwoju oraz właściwego wykorzystania potencjału żołnierzy. – W trakcie służby inny test ma zweryfikować lub skorygować ścieżkę służby zawodowej - dodaje generał Kukuła.

Chociaż wojskowi, którzy opracowali ten kwestionariusz zakładali, że może on zostać wykorzystany w trakcie kwalifikacji wojskowej, na razie nie będą go przechodzili osiemnastolatkowie, którzy stawiają się przed komisją wojskową. Być może stanie się tak w przyszłości.

Wzorem są rozwiązania amerykańskie

Na razie armia przygotowała „test na start”, który służy do oceny poziomu wiedzy kandydatów do służby wojskowej, zostanie też stworzony „test kompetencji”, którego zadaniem będzie diagnozowanie zdolności przywódczych i specjalistycznych, a także „test potencjału”, który ma diagnozować potencjał poznawczo-behawioralny kandydatów do służby i żołnierzy.

Sztab Generalny WP opracowując takie narzędzie selekcji wzorował się na rozwiązaniach, które już wprowadziły inne armie, m.in. amerykańska. US Army opiera zarządzanie talentami m.in. na cyfrowych profilach wiedzy, umiejętności i zachowań. Na etapie rekrutacji stosowany jest również test ASVAB, wspierający ocenę predyspozycji kandydatów i kierowanie ich do odpowiednich specjalności wojskowych.