Jacob Allen Morley uciekł w niedzielę, 25 października, z zakładu karnego Northwest Correctional Complex w Tiptonville, około 145 kilometrów na północ od Memphis. Jak poinformował Departament Więziennictwa Tennessee (TDOC), personel więzienia zauważył jego nieobecność około godz. 23.30 podczas kontroli stanu osadzonych.

Natychmiast zarządzono nadzwyczajne przeliczenie więźniów i rozpoczęto poszukiwania na terenie zakładu. Analiza nagrań z kamer bezpieczeństwa wykazała, że Morley sforsował ogrodzenie i wydostał się na zewnątrz. W chwili ucieczki miał na sobie więzienny uniform.

Morderca ukradł samochód po ucieczce z więzienia. Policja pokazała nagranie

Śledczy ustalili, że po opuszczeniu więzienia Morley ukradł samochód należący do pobliskiego gospodarstwa rolnego. Na nagraniu z monitoringu widać mężczyznę, który podchodzi do zaparkowanego pojazdu, dostaje się do środka, a następnie odjeżdża.

Chodzi o białego forda F-350 z 2008 r., należącego do firmy Lindamood Planting Company. Samochód miał tablice rejestracyjne stanu Tennessee.

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We wtorek po południu śledczy poinformowali, że skradziony pojazd odnaleziono w Illinois, około 190 kilometrów na północ od więzienia, z którego uciekł skazaniec. W samochodzie nie było jednak Morleya.

28-latek trafił na listę najbardziej poszukiwanych przestępców prowadzoną przez Tennessee Bureau of Investigation. Za informacje, które doprowadzą do jego zatrzymania, wyznaczono nagrodę w wysokości do 2500 dolarów.

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W poszukiwaniach uczestniczą policjanci, funkcjonariusze więzienni i służby stanowe. Patrol autostradowy Tennessee skierował do akcji funkcjonariuszy oraz statki powietrzne, które pomagają w przeszukiwaniu okolicy.

Służby ostrzegają, że zbieg może być niebezpieczny, i apelują, by osoby, które go zauważą, nie próbowały zatrzymywać go samodzielnie.

Zabił współpracownika i ukrył jego ciało pod domem. Został skazany na dożywocie

Jacob Allen Morley został skazany w czerwcu 2025 r. na karę dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo pierwszego stopnia. Ofiarą był jego współpracownik Cody Birchfield, zamordowany w 2022 r.

Mężczyźni poznali się w firmie produkującej drewniane palety. Birchfield szkolił Morleya, a z czasem nawiązali przyjaźń. Tak wynika z oświadczenia siostry ofiary, przedstawionego podczas postępowania sądowego.

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Po zaginięciu Birchfielda rozpoczęto poszukiwania. Jego ciało odnaleziono w metalowym pojemniku ukrytym pod domem Morleya w hrabstwie Carter.

Badanie pośmiertne wykazało, że mężczyzna zginął od strzału w tył głowy. Według dokumentów sądowych łuski zabezpieczone przez śledczych pasowały do broni znalezionej w domu sprawcy.

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Morley został uznany za winnego nie tylko zabójstwa pierwszego stopnia, ale również włamania z okolicznościami obciążającymi, manipulowania dowodami, wandalizmu i ucieczki przed policją.

Jego zatrzymanie w 2022 r. również poprzedził pościg. Mężczyzna uciekał przed funkcjonariuszami, przekraczając granicę stanu Karolina Północna.

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W maju 2026 r. sąd odrzucił jego wniosek o przeprowadzenie nowego procesu.

Październikowa ucieczka Morleya nie jest jedynym takim zdarzeniem w Tennessee w ostatnich tygodniach. Na początku miesiąca z nadzoru służb zbiegł również 69-letni Gregory Redden, odbywający karę 15 lat więzienia za napad. Został jednak szybko schwytany.