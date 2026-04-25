Jarosław Kaczyński rozpoczął zorganizowaną przez PiS konferencję na temat gospodarki i finansów, pod hasłem „Myśląc Polska: Alternatywa 2.0”. Podobną nazwę nosiły również inne konwencje tego ugrupowania, które odbywały się w roku 2025, 2019 i 2015 – przygotowano wówczas m.in. założenia programowe PiS przed wyborami parlamentarnymi.

– Leżymy w konkretnym miejscu Europy, między Rosją a Niemcami. Przy założeniu, że Niemcy się nie rozwijają, co jest założeniem z jednej strony niepewnym, a z drugiej niekoniecznie korzystnym dla nas. Przy tym założeniu, moglibyśmy osiągnąć równość po wzroście o 30 proc., troszkę mniejszym niż osiągnęliśmy w ciągu ośmiu, podkreślam, bardzo trudnych lat – mówił prezes PiS.

Jarosław Kaczyński: konieczne jest zdobycie kwalifikacji

– Nie tylko dla realizacji tego celu, ale także dla zapewnienia nam gospodarczej przyszłości, jest zdobycie kwalifikacji, także tych najwyższych, odnoszących się do najnowocześniejszych działów gospodarki, na przykład do sztucznej inteligencji w naszym kraju. To jest kwestia zupełnie fundamentalna – mówił Jarosław Kaczyński. Podkreślał konieczność „przebudowy oświaty i całego dyskursu społecznego w kierunku naszej tożsamości i naszej lojalności, gotowości Polaków, by pracować w Polsce”. – Dzisiaj wypływ ludzi najzdolniejszych jest bardzo, bardzo poważnym mankamentem naszego życia społecznego i naszego życia gospodarczego. On może nie jest zauważalny w statystykach, ale gdyby ci ludzie byli w Polsce, z całą pewnością mielibyśmy dzisiaj lepsze PKB i lepszą strukturę gospodarczą. Ta struktura nie jest dziś taka, jak być powinna – mówił. Odwołał się przy tym do stwierdzenia prof. Jadwigi Staniszkis z lat dziewięćdziesiątych, że „Polska stanie się krajem magazynów”. – Kto zna Polskę, kto jeździ po Polsce, a ja do takich ludzi należę, to widzi, że rzeczywiście tak jest, Polska rzeczywiście jest krajem magazynów. W żadnym razie nie postuluję by likwidować, ograniczać przemysł logistyczny, ale to nie jest przemysł wymagający wykwalifikowanych pracowników, wymagający szczególnych zdolności technicznych – mówił prezes PiS.

– Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że PKB nie jest jedynym wyznacznikiem poziomu gospodarczego, trzeba także uzyskiwać wyniki w innych dziedzinach – mówił Jarosław Kaczyński, zaznaczając, że „nasze przemiany gospodarcze muszą prowadzić do tego, byśmy produkowali jak najwięcej produktów finalnych, byśmy zdobywali jak największą marżę”. – Jeżeli uczestniczymy w produkcji skomplikowanych urządzeń, skomplikowanej techniki, to jeśli to jest dla innych, jeśli produkt ostateczny jest sprzedawany przez innych, to udział w marży jest naprawdę bardzo niewielki, a ta walka o marżę jest niezwykle ważnym elementem konkurencji gospodarczej i rozwoju gospodarczego – mówił Jarosław Kaczyński.

Jak zaznaczył, „te sprawy się łączą”. – Kwalifikacje umożliwiają także finalizację różnego rodzaju procesów produkcji. (...) To musi być przemyślana polityka, to jest bardzo ważne – napominał Kaczyński.

Tania energia „konieczna dla naszego rozwoju”

Kaczyński podkreślał, że „dla naszego rozwoju, dla naszego życia, ale także dla przyciągania inwestycji jest tania energia”. – To, że chcemy być jak najbardziej samodzielni w żadnym razie nie oznacza, że nie chcemy inwestycji zewnętrznych. One są potrzebne, odegrały bardzo dużą rolę w naszym wzroście w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Ale muszą być ku temu przesłanki. Płace, mimo tego, że są nadal znacznie niższe niż na Zachodzie, wynikają m.in. z tego, że złotówka jest wyraźnie niedoceniona jeśli chodzi o siłę nabywczą – mówił Kaczyński.

Wspomniał „dyskusję z panem Tuskiem”, który „twierdził, że moje stwierdzenie o tym, że prawdziwa wartość euro to mniej więcej 2,5 zł, skończyło się interwencją w »Gazecie Wyborczej« jednego z ekonomistów, który stwierdził, że Eurostat podaje tę wartość euro w sile nabywczej 2 zł i 55 groszy”.

Jarosław Kaczyński o budowie „lojalności i respektu”

Kaczyński podkreślał, że Polacy potrzebują „dobrego i silnego państwa”, które buduje lojalność. Jak ocenił, „warunkiem koniecznym do budowy lojalności i respektu jest duma narodowa”.

Według lidera PiS, do realizacji tych celów potrzebna jest „zmiana władzy”, by „nie była w stanie paraliżu”, natomiast dla rozwoju gospodarczego konieczna jest „przebudowa ustroju”. – Do tego musimy mieć inaczej zorganizowane państwo i musi nastąpić eliminacja z naszej klasy politycznej tych, którzy żadnych reguł nie przestrzegają, począwszy od przyzwoitego języka – dodał.

Jarosław Kaczyński podkreślał, że pozostając w Unii Polska powinna korzystać ze wszystkich możliwości prawnych, „dla obrony naszych granic, które w Unii nie są granicami celnymi”. – Musimy chronić nasz rynek. Takich metod obrony jest bardzo wiele. Oczywiście tutaj szczególnie ważne są umowy z Ukrainą i krajami Mercosur – mówił.

W ramach cyklu „Myśląc Polska” PiS zorganizowało w ostatnich miesiącach kilka konferencji, poświęconych propozycjom rozwiązań w obszarach takich jak: rolnictwo, ochrona zdrowia, obronność i edukacja.