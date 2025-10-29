W jego ocenie dochód podstawowy jest „pieśnią przyszłości”, czeka nas w przypadku osób wykonujących zawody, które zostaną wypchnięte przez sztuczną inteligencję. – Trzeba je będzie jakoś zabezpieczyć, być może poprzez dochód podstawowy. Natomiast dzisiaj rozrzucanie pieniędzy z helikoptera nie ma sensu. Nie ma też tych pieniędzy. Mamy bardzo duże wydatki zbrojeniowe, niestety potrzebne. Ale mamy też mocno rozbuchane wydatki socjalne i dalsze ich zwiększanie jest po prostu niebezpieczne, bo prowadzi do dalszego wzrostu zadłużenia. Zwłaszcza, że po drugiej stronie tego rachunku mamy zapewnienia, choćby prezydenta, o blokowaniu podwyżek podatków – mówi nam Łukasz Bernatowicz. – Mamy irlandzkie podatki i skandynawskie wydatki socjalne. Na dłuższą metę żaden kraj nie jest tego w stanie utrzymać – dodaje.

Budżet państwa a deficyt – ekonomiści o granicach zadłużenia

– Powiem to samo, co przy obietnicach Donalda Tuska związanych choćby z podwyższeniem kwoty wolnej od podatku: w budżecie nie ma na to pieniędzy. Kołdra już na tyle odkrywa nam stopy, że nawet przy kreatywności księgowej, którą pokazywał rząd PiS, nie da się tu zbyt wiele zrobić – uważa też Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan. – Oczywiście można się dalej zadłużać, ale nie byłoby to rozsądne przy deficycie 6,5 proc. i długu sięgającym 55 proc. PKB – dodaje.

Przywołuje dosyć rzetelną, w jego ocenie, strategię zarządzania długiem na następne 5 lat przygotowaną przez obecny rząd, gdzie jest jasno pokazane, że ten dług przekroczy barierę 55 proc., co zgodnie z ustawą o finansach publicznych powinno automatycznie zamrozić wzrost wydatków, bo nie można dalej zwiększać deficytu. – Ale to nie koniec, bo mamy też 60-proc. limit w konstytucji. To wymusza podwyżki podatków i cięcie wydatków. I to będzie trudne do przeskoczenia – stwierdza Mariusz Zielonka.

Ekspert Lewiatana porównuje tę sytuację z budżetem domowym, gdzie jeśli zadłużenie zabiera 60 proc. środków, to nie zadłużamy się dalej, bo po prostu zabraknie nam pieniędzy na jedzenie. – Widać jednak, że utarta ścieżka socjalnego kupowania głosów jest w Prawie i Sprawiedliwości mocna – podsumowuje Zielonka.

Transfery socjalne PiS a inflacja – co mówią ekonomiści

– Nie podobają mi się te pomysły. Dobrobyt Kowalskiego może się wziąć z tego, że dostanie on milion złotych, ale dobrobyt społeczeństwa nie bierze się stąd, że każdy dostanie milion. Nasz dobrobyt społeczny wynika z tego, co wyprodukujemy – mówi nam z kolei Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP.