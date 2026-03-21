Jak dotąd w Polsce nie utworzono żadnego pokoju narodzin, co wynika z analizy danych o świadczeniach zakontraktowanych ze szpitalami przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
W piątek na antenie TVN24 premier Donald Tusk powiedział, że porodówka w Lesku nie została zamknięta. O problemach z utrzymaniem oddziału położniczego w Lesku było jednak głośno od miesięcy. Od 1 lipca 2025 r. działalność porodówki była zawieszona, a 1 stycznia 2026 r. oddział zlikwidowano.
Żeby zapewnić bezpieczeństwo kobiet w ciąży na terenach, gdzie zlikwidowano porodówki, Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które umożliwiają szpitalom zakontraktowanie z Narodowym Funduszem Zdrowia tzw. pokojów narodzin. To wydzielone izby porodowe z całodobowym dyżurem położnej, która ma przyjąć poród w sytuacji awaryjnej lub towarzyszyć ciężarnej w transporcie do najbliższej porodówki. Rozporządzenie w tej sprawie weszło w życie 31 stycznia, a w lutym NFZ wycenił świadczenie na 8 664 zł za dobę.
Szpitale, które nie mają porodówki, ale zdecydują się na utworzenie tzw. pokoju narodzin, dostaną dobowy ryczałt w wysokości 8 664 zł
Resort zdrowia szacował, że takich awaryjnych izb porodowych powstanie ok. sześciu, a przewidywania dotyczyły przede wszystkim SP ZOZ w Lesku. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, szpital nie zamierza jednak utworzyć pokoju narodzin. – W chwili obecnej nie planujemy przystąpienia do programu "pokój narodzin", gdyż uważamy, że generuje to zbyt duże ryzyko po stronie Szpitala. Jesteśmy przygotowani do obsłużenia na SOR nagłych przypadków tego typu, ale nie w ramach zobowiązań kontraktowych – przekazał „Rz” p.o. dyrektora Szpitala w Lesku Mirosław Leśniewski.
Łączne zadłużenie szpitali w Lesku, Sanoku i Dębicy to ok. 400 mln złotych.
„Rzeczpospolita” zapytała konsultantów wojewódzkich o to, czy są w procesie opiniowania, jeżeli chodzi o utworzenie takich izb. Opinia konsultantów wojewódzkich w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego jest bowiem niezbędna, żeby powołać do życia pokój narodzin. Jak dotąd uzyskaliśmy odpowiedzi z ośmiu regionów. Wynika z nich, że zainteresowanie utworzeniem izby porodowej miała wyrazić dotychczas jedna placówka – to Szpital Specjalistyczny Artmedik w Jędrzejowie sp. z o.o. w województwie świętokrzyskim.
Chcemy, żeby na oddziałach odbywały się minimum dwa porody dziennie, czyli siedemset parę porodów rocznie, bo wtedy personel nie traci swoich umiej...
