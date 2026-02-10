Aktualizacja: 10.02.2026 16:34 Publikacja: 10.02.2026 16:00
Foto: Adobe Stock
Wspomnianą zryczałtowaną stawkę szpital otrzyma za gotowość do przyjęcia porodu w pokoju narodzin lub transportu ciężarnej do placówki, w której działa oddział położniczy. W skali roku daje to 3,16 mln zł za prowadzenie tzw. pokoju narodzin.
Z ryczałtu dobowego w wysokości 8664 zł szpital będzie musiał pokryć wynagrodzenie położnej i ratownika medycznego oraz zapewnić całodobowy dostęp do transportu medycznego ciężarnej lub noworodka do szpitala z porodówką. Do tego dochodzą koszty stałe, bo zgodnie z rozporządzeniem, które weszło w życie 31 stycznia, szpital, który chce prowadzić tzw. pokój narodzin, będzie musiał zapewnić wydzielone pomieszczenie – tzw. izbę porodową – odpowiednio wyposażone i przystosowane z myślą o przyjęciu porodu.
W ramach świadczenia szpital ma zagwarantować m.in. ocenę stanu klinicznego kobiety w ciąży albo kobiety rodzącej, wykrycie czynników ryzyka oraz wczesnej patologii ciąży, przyjęcie porodu, zapewnienie ciągłości opieki nad kobietą w jego trakcie oraz opieki nad noworodkiem.
NFZ będzie wypłacał pełną stawkę za stałą gotowość do opieki nad ciężarną i przyjęcia porodu, bez względu na to, czy do pokoju narodzin trafi jedna pacjentka, kilka, czy nie będzie ich wcale. Dla porównania, od 1 lipca 2025 r. szpital za poród, opiekę nad noworodkiem oraz dodatkowo znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu drogami natury, może liczyć z NFZ na 11 514 zł. Jeżeli jednocześnie spełnia warunki odnośnie do udziału znieczuleń do porodów drogami natury, maksymalna wartość rozliczenia może wynieść 12 317 zł.
Jak pisaliśmy niedawno w „Rzeczpospolitej” w ciągu czterech tygodni nowego roku działalność zakończyło 18 oddziałów położniczych. Pokoje narodzin mogą powstać w szpitalach, w których działa izba przyjęć lub SOR, nie ma za to porodówki, a odległość do najbliższej placówki z odziałem ginekologiczno-położniczym wynosi ponad 25 km.
Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że nowe rozwiązanie ma zapewnić bezpieczeństwo w sytuacji nieplanowanego porodu, a samo przyjęcie porodu w pokoju narodzin będzie miało charakter incydentalny, kiedy stopień zaawansowania akcji porodowej uniemożliwi bezpieczny transport pacjentki do najbliższej porodówki. Resort wskazuje też, że izby porodowe nie będą punktami na SOR-ach czy izbach przyjęć, ale specjalnie wydzielonymi pomieszczeniami.
Powstanie tzw. pokoju narodzin w konkretnych szpitalach będą opiniować konsultanci wojewódzcy w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego, którzy ocenią potrzebę powstania izby porodowej z perspektywy organizacji opieki okołoporodowej w regionie.
