Szpitale nie chcą się łączyć

Reforma, która miała zwiększyć efektywność szpitali znalazła się w martwym punkcie. Z możliwości łączenia szpitali lub ich oddziałów nikt jeszcze nie skorzystał – dowiedziała się „Rz”.

Publikacja: 21.01.2026 04:30

Foto: Adobe Stock

Dominika Pietrzyk

Uchwalenie zmian w prawie, które miały stanowić filar pomysłu koalicji rządzącej na reformę szpitali, poprzedziły burzliwe prace, a treść projektu była kilkakrotnie zmieniana. Chodziło m.in. o kontrowersje wokół potencjalnego ryzyka prywatyzacji szpitali – takie zagrożenie miała generować możliwość łączenia placówek publicznych ze szpitalami działającymi w formie spółek kapitałowych. Ostatecznie w ustawie przewidziano, że łączyć mogą się jedynie SP ZOZ-y (samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej), dotychczas nie odnotowano jednak ani jednego przypadku takiej konsolidacji, choć ustawa weszła w życie 17 września 2025 r. – wynika z informacji uzyskanych przez „Rzeczpospolitą” w Ministerstwie Zdrowia.

Nowy budynek badawczy w Kampusie Medycznym Kraków-Prokocim
Ochrona zdrowia
Szpitale przygotowują się do dużej reformy. Na czym ma polegać?

Znaki zapytania

Nowe przepisy miały umożliwić dostosowanie publicznej ochrony zdrowia do rzeczywistych potrzeb społecznych, również z powodu postępujących zmian demograficznych. Obecnie część oddziałów szpitalnych ma niepełne obłożenie. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2024 r. przeciętne wykorzystanie łóżek w ciągu roku wynosiło 68,6 proc. Optymalna wartość tego wskaźnika to 85 proc.

Oprócz łączenia szpitali publicznych, w ustawie przewidziano możliwość łączenia oddziałów szpitalnych. Tyle że od chwili wejścia w życie przepisów nie odnotowano takiego przypadku – wynika z danych MZ. Pojawiło się za to nikłe zainteresowanie innymi rozwiązaniami, jakie znalazły się w ustawie: trzy podmioty lecznicze zdecydowały się na zamianę trybu realizacji świadczeń z całodobowego na hospitalizację planową lub jednego dnia, a dziewięć placówek zlikwidowało oddział/y.

– Ostateczna wersja przepisów, określana przez (ówczesną – red.) minister zdrowia Izabelę Leszczynę jako tzw. „czwarte okrążenie”, przyniosła słaby efekt, bo ta ustawa jest niedoskonała. Jest zbyt wiele znaków zapytania – komentuje Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP). Jak zauważa, w ustawie jest mowa o przygotowywaniu przez szpitale programów naprawczych. Opracowanie takich dokumentów jest trudne, w sytuacji kiedy dyrektorzy szpitali nie wiedzą, jak rozwiązana zostanie kwestia tzw. ustawy podwyżkowej, czyli waloryzacji wynagrodzeń minimalnych pracowników ochrony zdrowia. – Nie wiemy, czy ustawa podwyżkowa zadziała, czy nie zadziała, czyli jakie będą koszty prowadzenia działalności (przez szpital – red.) – mówi Malinowski.

Potyczki międzyresortowe

Prezes OZPSP wskazuje też, że ustawa nie jest wsparta rozporządzeniami. – Wiele osób zwraca uwagę, że była mowa o tym, że jeżeli np. oddział ginekologiczno-położniczy zostanie zlikwidowany, to te środki w jakimś stopniu zostaną w kontrakcie szpitala, a tak nie jest. Z tego, co dyrektorzy zgłaszają, wszystko jest zabierane – mówi. Chodzi o przepisy umożliwiające szpitalom, które zlikwidowały oddział, zachowanie części ryczałtu przypadającego na likwidowaną jednostkę. W praktyce ma to polegać na tym, że szpital likwiduje oddział, ale przez kolejne dwa lata dostaje 40 proc. kwoty ryczałtu, jaką otrzymał za jego prowadzenie w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Foto: Paweł Krupecki

Rozporządzenie, które ma regulować te kwestie, nie zostało jednak dotychczas znowelizowane. Dlaczego? Przez trzy miesiące toczyła się korespondencja między ministerstwem zdrowia i ministerstwem finansów, która koncentrowała się na kosztach związanych z kontynuacją wypłaty części ryczałtu. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk domagała się „oszacowania skutków finansowych po przyjęciu odpowiednich założeń”. W OSR wskazano, że aktualnie nie jest to możliwe, co Majszczyk oceniła – w piśmie z 22 października 2025 r. – jako „stwierdzenie niedopuszczalne”. Napisała też, że „w przypadku braku możliwości oszacowania skutków finansowych należy poddać pod rozwagę rezygnację z wprowadzania projektowanych zmian”, powołując się w tym kontekście na dodatkowe okoliczności związane ze zwiększonymi potrzebami finansowymi NFZ w 2025 r. i w latach następnych. Przypomnijmy, że projekt przepisów o wypłacie części ryczałtu, to jedyna jak dotąd zarysowana formalnie zachęta finansowa do podjęcia przez szpitale procesów naprawczych.

W kolejnym piśmie, z 26 listopada wiceminister domagała się od MZ m.in. wskazania pozycji planu finansowego NFZ, w ramach której zostaną sfinansowane projektowane zmiany. W piśmie z 19 grudnia podtrzymała wcześniejsze stanowisko, a w tym z 31 grudnia przyjęła informację, że przepisy nie wygenerują dodatkowych kosztów dla sektora finansów publicznych, jednocześnie wskazując jednak, że „istotna byłaby informacja, ile świadczeń nie zostanie wykonanych w okresie porównawczym”. Ostatecznie wiceminister finansów uznała projekt za uzgodniony 13 stycznia. Jak informuje resort zdrowia, prace nad nowelizacją rozporządzenia właśnie się kończą.

Sondaż: Ochrona zdrowia za dopłatą? Większość Polaków na nie
Zdrowie
Sondaż: Ochrona zdrowia za dopłatą? Większość Polaków na nie
Potrzeba kompensacji

Zdaniem Jakuba Kraszewskiego, prezesa Polskiej Unii Szpitali Klinicznych i dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, w ustawie reformującej szpitale zabrakło pewnych działań kompensacyjnych. – Jeżeli chcemy zlikwidować np. chirurgię, tam gdzie zabiegów nie wykonuje się dużo, albo porodówkę w miejscach, gdzie odbywa się niewiele porodów, to rozsądnie byłoby wypłacić pracownikom takich oddziałów określone kwoty świadczeń relokacyjnych albo kompensacyjnych, żeby zrezygnowali z pracy w tych miejscach i podjęli zatrudnienie w innych ośrodkach albo się przekwalifikowali – wyjaśnia. Jak dodaje, każdego roku z systemu i tak wypływają setki milionów złów złotych na utrzymanie nieefektywnych oddziałów i zespołów, które udzielają niewielu świadczeń. Te pieniądze można wydać na działania kompensacyjne tak, jak robiono to w różnych gałęziach przemysłu, np. w górnictwie.

Resort zdrowia przekazał „Rz”, że konsolidacja szpitali zostanie wsparta finansowo w ramach programu „Zdrowy szpital – bezpieczny Pacjent”. Mowa o ok. 1 mld zł z Funduszu Medycznego, o których przeznaczeniu na reformę szpitali minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówiła jeszcze jesienią w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". Projekt zakłada stworzenie instrumentów wsparcia na cele infrastrukturalne, doposażenie szpitali i zakup sprzętu medycznego. Jego realizacja wymaga podjęcia przez Radę Ministrów nowelizacji uchwały w sprawie ustanowienia „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych”. – Projekt obecnie znajduje się na etapie procedowania – wskazuje MZ. Na razie nie został jednak wpisany do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Podmioty tworzące szpitale (powiat, województwo) oraz dyrektorzy placówek czekają też na zapowiedziane w ubiegłym roku mechanizmy wsparcia finansowego, realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Na razie sprawy nie wydają się jednak posuwać do przodu. Obecnie „trwają ustalenia robocze między resortem zdrowia, Ministerstwem Finansów i Bankiem Gospodarstwa Krajowego dotyczące pożyczkowego instrumentu finansowego dla podmiotów leczniczych, które są realizowane równolegle z innymi działaniami mającymi na celu poprawę sytuacji finansowej NFZ i szpitali” – wskazuje resort.

Pewną nowość stanowią szkolenia dla kadry menadżerskiej z programów naprawczych. Na zaawansowanym etapie mają też być prace nad stworzeniem elektronicznego formularza przeznaczonego do sporządzania i aktualizacji programu naprawczego. – Przedstawione działania można uznać za przygotowanie odpowiedniego środowiska do wdrażania projektów konsolidacyjnych – tłumaczy MZ.


Źródło: rp.pl

