Komercjalizacja szpitali. MZ nie wyklucza wycofania się z planowanej zmiany

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wskazał, że należy rozważyć możliwość konsolidacji świadczeń realizowanych przez publiczne podmioty lecznicze ze świadczeniodawcami będącymi spółkami samorządowymi, posiadającymi umowy z NFZ na dany zakres.

Reklama

Konsolidacja świadczeń szpitali samorządowych ma pomóc optymalnie zarządzać finansami

- Dla poprawy funkcjonowania ważna jest możliwość konsolidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej z podmiotami, które są spółkami samorządowymi. Wtedy możliwa będzie konsolidacja placówek należących do jednego samorządu, które mają różną strukturę, np. samorząd wojewódzki będzie mógł połączyć swój SP ZOZ oraz należący do niego mały prywatny szpital psychiatryczny działający jako spółka. Taka spółka nadal jest przecież podmiotem publicznym, ponieważ należy do samorządu. Po umożliwieniu konsolidacji świadczeń tych podmiotów będą one mogły wspólnie uczestniczyć w programie restrukturyzacji czy razem ubiegać się o środki finansowe. Podkreślam, że nasze oczekiwania dotyczą spółek, których właścicielem jest samorząd, a nie spółek będących własnością prywatną – tłumaczy prezes Waldemar Malinowski.

Czytaj więcej Zdrowie Liczba porodów nie zadecyduje o likwidacji porodówki Oddziały położnicze, które wykonają mniej niż 400 porodów rocznie nie będą likwidowane z mocy prawa. O losach porodówek zadecydują zespoły wojewódzkie.

- Obecnie potencjalnie jest możliwość połączenia potencjału SP ZOZ i spółki prawa handlowego, ale wcześniej trzeba byłoby podjąć się skomplikowanej procedury: albo zlikwidować ZOZ, albo przekształcić ZOZ w spółkę prawa handlowego i połączyć dwie spółki. W takiej sytuacji są przede wszystkim samorządy województw oraz niektóre większe miasta. W przypadku powiatów ziemskich raczej do tego nie dochodzi – tłumaczy radczyni prawna Bernadeta Skóbel, kierownik działu monitoringu prawnego i ekspertyz w biurze Związku Powiatów Polskich. Jak dodaje, wiceminister zdrowia Jerzy Szafranowicz tłumaczył, że intencją wprowadzenia zmiany jest umożliwienie samorządom połączenia ZOZ-ów i spółek prawa handlowego.

Pojawiła się jednak wątpliwości, że zaproponowany w projekcie przepis ułatwi prywatyzację lecznic. Zgodnie ze wskazanym przepisem, konsolidacji będą mogły podlegać SP ZOZ ze spółką kapitałową, w której wartość nominalna udziałów albo akcji należących do Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, lub uczelni medycznej stanowi co najmniej 51 proc. kapitału zakładowego spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej co najmniej 51 proc. ogólnej liczby akcji tej spółki.