Aktualizacja: 11.02.2026 16:53 Publikacja: 11.02.2026 16:05
Foto: AdobeStock
„Sojusznicy uzgodnili nowy podział odpowiedzialności wyższych rangą oficerów w strukturze dowodzenia NATO, w którym europejscy sojusznicy, w tym najnowsi członkowie NATO, będą odgrywać ważniejszą rolę” – poinformował Komitet Wojskowy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest to grono 32 szefów obrony, tzw. chief of defence, w polskim slangu militarnym zwane „czodowiskiem”.
I tak, zamiast Amerykanów, połączonym dowództwem w Neapolu, które odpowiada głównie za południową flankę, będzie dowodził włoski generał. Dowództwem w Norfolk, odpowiedzialnym za rejon północny, Brytyjczyk. Co kluczowe, tym w Brunssum, które odpowiada za operacje w naszym regionie, będą dowodzili na zmianę generałowie niemiecki i polski. Za to Amerykanie dalej będą odpowiadać za sojusznicze dowództwa lądowe i powietrzne, a dodatkowo także morskie.
Ten komunikat wpisuje się w szerszy proces większej „europeizacji” NATO. Innymi przykładami są choćby wzrost europejskich wydatków na obronność – znacznie szybszy niż ten Ameryki – a także mająca przeciwdziałać sabotażom na Bałtyku operacja Baltic Sentry, w której udział biorą tylko europejscy sojusznicy, czy zminimalizowanie zaangażowania Amerykanów w hubie logistycznym w podrzeszowskiej Jasionce.
Czytaj więcej
Jeśli chodzi o naszą obronność, to bardziej istotna niż środowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego w...
Co warto podkreślić, te zmiany w dowództwach zatwierdzili wojskowi, a nie politycy i są one rozłożone w czasie. Najpewniej obecni dowódcy zakończą swoje kadencje, tutaj się nikt nie spieszy. Fakt, że Ameryki militarnie w Europie będzie za jakiś czas nieco mniej, to już oczywista oczywistość. Ale jeśli ten proces nie będzie gwałtowny, zostanie dobrze zaplanowany i zajmie np. siedem, osiem lat, to wszyscy na tym skorzystamy, ponieważ zyskamy większe zdolności do samodzielnej obrony.
Z polskiego punktu widzenia oczywiście najlepszą wiadomością jest to, że na zmianę z Niemcami będziemy pełnić rotacyjne dowództwo w Brunssum. Ponoć na to stanowisko chrapkę mieli także Turcy, ale m.in. dzięki poparciu naszych zachodnich sąsiadów to jednak polski czterogwiazdkowy generał będzie w przyszłości pełnił tę funkcję. A to ma znaczenie.
Warto podkreślić, że ten polski sukces to efekt konsekwentnego działania kolejnych rządów, z różnych opcji politycznych. To pokaz tego, że w dziedzinie bezpieczeństwa możemy działać wspólnie. Na pytanie, czy przykładem takiego działania ponad podziałami była środowa Rada Bezpieczeństwa Narodowego, proszę sobie odpowiedzieć samodzielnie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Polski generał obejmie komendę w drugim co do ważności dowództwie Sojuszu. Z informacji portalu WNP wynika, że s...
Wojsko to nie jest gra na loterii, żeby trzeba było „benefity” obiecywać. Wojsko może być dobrym, bardzo dobrym...
Operacja „Szpej” może zostać zasilona sporymi pieniędzmi z programu SAFE, w planach są zakupy nowego wyposażenia...
Nieco ponad połowa badanych w najnowszym sondażu Opinia24 na zlecenie RMF FM opowiada się za przywróceniem obowi...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas