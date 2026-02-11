W piątek rusza Konferencja Bezpieczeństwa w Monachium, jedno z ważniejszych wydarzeń dla dyskusji o obronności na świecie. To właśnie w stolicy Bawarii czasem padają przełomowe deklaracje, które są zwiastunem nadchodzących zmian, a których na początku często nie doceniamy.

Kluczowe przemówienia ważnych polityków w Monachium

I tak w 2007 r. Władimir Putin stwierdził, że „proces rozszerzania się NATO nie ma żadnego związku ani z modernizacją samego sojuszu ani z zapewnieniem bezpieczeństwa w Europie. Wręcz przeciwnie, to poważny czynnik prowokacyjny, obniżający poziom wzajemnego zaufania”. To była przygrywka do inwazji na Gruzję w 2008 r., nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r., a później pełnoskalowego ataku na Ukrainę w 2022 r.

Z kolei rok temu w Monachium przemawiał inny ważny polityk, wiceprezydent USA J.D. Vance. Amerykanin stwierdził, że „zagrożeniem dla Europy nie jest Rosja czy Chiny, ale zagrożenie od wewnątrz, odwrót Europy od niektórych z najbardziej podstawowych wartości”. Nawiązywał m.in. do prób cenzurowania mediów społecznościowych, a później promował radykalnie prawicową i rewizjonistyczną Alternatywę dla Niemiec.

Dzisiaj wiemy, że był to zwiastun zmiany polityki USA, który swoje potwierdzenie znalazł wprost w opublikowanej niedawno Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, a w Polsce widzimy to m.in. w postaci komentarzy i gróźb ambasadora USA Thomasa Rose’a.