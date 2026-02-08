Dzięki zaangażowaniu USA udało się przełamać trwający od dziesięcioleci impas w sprawie tzw. korytarza zangezurskiego – przebiegającego przez terytorium południowej Armenii, tuż obok granicy z Iranem, nieco ponad 30-kilometrowego odcinka drogi łączącego Azerbejdżan z jego eksklawą Nachiczewanem. Co więcej, w świetle porozumień z 2020 r. (podpisanych przez Rosję, Armenię i Azerbejdżan) droga ta miała się znaleźć pod kontrolą rosyjskiego FSB, co niespecjalnie odpowiadało zarówno władzom w Baku, jak i w Erywaniu. Zgodnie z porozumieniami zawartymi pomiędzy Armenią a USA, znajdzie się ona w rękach Amerykanów. Wszystko w ramach Szlaku Trumpa na rzecz Międzynarodowego Pokoju i Dobrobytu (Trump Route for International Peace and Prosperity).

Po niedawnej wizycie szefa armeńskiej dyplomacji w USA, Ararata Mirzojana, wiadomo już, że budową całej infrastruktury (drogowej, kolejowej, naftowej i gazowej) zajmie się specjalnie utworzona do tego celu korporacja TRIPP Development Company, w której USA będą miały 74 proc. udziałów (26 proc. otrzyma Armenia). Przygotowywana obecnie umowa będzie obowiązywała przez kolejne 49 lat, a po upływie tego terminu Armenia będzie mogła liczyć na 49 proc. udziałów przez następne pół stulecia.

– Otwarcie tej komunikacji oznacza rozwój Korytarza Środkowego (łączącego Azję Centralną i Chiny z Europą – red.) i zwiększa możliwości handlowe dla Amerykanów – mówi Wojtasiewicz.

USA wkraczają do Azerbejdżanu i Armenii. Czy Rosja traci Kaukaz Południowy?

Szlak Trumpa nie jest jedynym tematem w relacjach Waszyngtonu z Armenią, która w ubiegłym roku zawarła „partnerstwo strategiczne” z USA. Pod koniec zeszłego roku władze amerykańskie wydały zezwolenie startupowi Firebird na eksport do Armenii chipów amerykańskiej korporacji technologicznej Nvidia, wykorzystywanych do projektowania wysokowydajnych procesorów graficznych przeznaczonych do sztucznej inteligencji, centrów przetwarzania danych oraz gier. Tuż po tym w Firebird zapowiedziano inwestycje w Armenii w wysokości pół miliarda dolarów. Docelowo w regionie ma powstać warta miliardy dolarów infrastruktura sztucznej inteligencji. Nie bez znaczenia są też negocjacje, które Armenia prowadzi z USA w sprawie budowy elektrowni atomowej.