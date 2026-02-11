Reklama
James Van Der Beek nie żyje. Gwiazdor „Jeziora marzeń” miał 48 lat

Zmarł James Van Der Beek, aktor znany z roli Dawsona Leary’ego w „Jeziorze marzeń” oraz z licznych ról telewizyjnych i filmowych. Miał 48 lat.

Aktualizacja: 11.02.2026 21:19 Publikacja: 11.02.2026 21:07

James Van Der Beek

James Van Der Beek

Foto: PAP/AdMedia

Magdalena Zapart

U Van Der Beeka zdiagnozowano raka jelita grubego w 2023 r.. Swoją diagnozę upublicznił w 2024 r..

Rodzina aktora poinformowała o jego śmierci w oświadczeniu opublikowanym na Instagramie: „Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł spokojnie dziś rano. Swoje ostatnie dni spędził z odwagą, wiarą i wdziękiem. Jest wiele do przekazania na temat jego pragnień, miłości do ludzkości i świętości czasu. Te dni nadejdą. Na razie prosimy o spokój i prywatność, pogrążeni w żałobie po naszym kochającym mężu, ojcu, synu, bracie i przyjacielu”.

Urodzony w Connecticut Van Der Beek rozpoczął karierę aktorską na Off-Broadwayu jeszcze w liceum. Wystąpił w kilku produkcjach teatralnych oraz filmach niezależnych, zanim zdobył sławę w 1997 r., gdy został obsadzony w „Jeziorze marzeń”.

Nie żyje James Van Der Beek, odtwórca roli Dawsona w „Jeziorze marzeń”

Twórca serialu, Kevin Williamson, oparł postać Dawsona – początkującego filmowca – na własnych doświadczeniach z dzieciństwa.

Popularny serial był emitowany przez sześć sezonów, a w rolach głównych wystąpili także Katie Holmes, Joshua Jackson i Michelle Williams.

„W Dawsonie jest tyle rzeczy, które mnie irytują” – przyznał aktor. „Uwielbiałem jego wrażliwość, ale reszta wydawała mi się dość irytująca” – powiedział podczas rozmowy z okazji 20. rocznicy serialu w 2019 r.. Jednocześnie podkreślił: „Granie tej roli było spełnieniem marzeń”.

Płaczliwa reakcja Van Der Beeka na porzucenie jego bohatera przez Joey, graną przez Katie Holmes, stała się memem, który przetrwał długo po zakończeniu emisji serialu.

W trakcie pracy przy „Jeziorze marzeń” wcielił się również w inne role, m.in. w dramacie o futbolu amerykańskim „Varsity Blues”, za którą otrzymał nagrodę MTV Movie Award. Zagrał też w filmie Kevina Smitha „Jay i Cichy Bob kontratakują” oraz wystąpił w produkcji „Zasady przyciągania”.

Po zakończeniu „Jeziora marzeń” powrócił do teatru w sztuce „Deszczowy taniec” oraz wystąpił gościnnie między innymi w serialach „Zabójcze umysły”, „Pogoda na miłość” i „Jak poznałem waszą matkę”.

W ostatnich latach występował w serialach „CSI: Cyber” i „Pose”, a także użyczył głosu w 69 odcinkach animowanego serialu „Vampirina”. Wystąpił również w 28. sezonie amerykańskiej wersji programu „Taniec z Gwiazdami” oraz w programie „The Masked Singer” w 2025 r..

Jego ostatni gościnny występ miał miejsce w dwóch odcinkach programu „Overcompensating”.

Van Der Beek rozwiódł się z aktorką Heather McComb w 2010 r.. Pozostawił żonę Kimberly Brook oraz sześcioro dzieci.

Źródło: rp.pl/Variety

Film Wspomnienie
