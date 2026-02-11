Popularny serial był emitowany przez sześć sezonów, a w rolach głównych wystąpili także Katie Holmes, Joshua Jackson i Michelle Williams.

„W Dawsonie jest tyle rzeczy, które mnie irytują” – przyznał aktor. „Uwielbiałem jego wrażliwość, ale reszta wydawała mi się dość irytująca” – powiedział podczas rozmowy z okazji 20. rocznicy serialu w 2019 r.. Jednocześnie podkreślił: „Granie tej roli było spełnieniem marzeń”.

Płaczliwa reakcja Van Der Beeka na porzucenie jego bohatera przez Joey, graną przez Katie Holmes, stała się memem, który przetrwał długo po zakończeniu emisji serialu.

W trakcie pracy przy „Jeziorze marzeń” wcielił się również w inne role, m.in. w dramacie o futbolu amerykańskim „Varsity Blues”, za którą otrzymał nagrodę MTV Movie Award. Zagrał też w filmie Kevina Smitha „Jay i Cichy Bob kontratakują” oraz wystąpił w produkcji „Zasady przyciągania”.