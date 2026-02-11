Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Poruszenie w środowisku prawniczym na Śląsku. Nieoficjalnie: prokurator Tomasz Tadla traci stanowisko

Prokuratura Krajowa podjęła decyzję o odwołaniu Tomasza Tadli ze stanowiska naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Jego następcą ma być prokurator Marek Wełna, wcześniej związany z Prokuraturą Krajową - podaje Radio Eska.

Publikacja: 11.02.2026 19:35

Prokurator Tomasz Tadla podczas wypowiedzi dla mediów przed katowicką siedzibą prokuratury

Prokurator Tomasz Tadla podczas wypowiedzi dla mediów przed katowicką siedzibą prokuratury

Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz

Mateusz Adamski

Jak możemy przeczytać w portalu Radia Eska, informacja o odwołaniu Tomasza Tadli ze stanowiska naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach wywołała spore poruszenie w lokalnym środowisku prawniczym. 

Czytaj więcej

Prokurator rozbił kibolską mafię, został odwołany
Zawody prawnicze
Prokurator rozbił kibolską mafię, został odwołany

Kim jest prokurator Tomasz Tadla?

Tomasz Tadla to doświadczony prokurator, który kierował elitarną jednostką w Katowicach przez blisko osiem lat. Specjalizuje się w trudnych, medialnych postępowaniach gospodarczych. Zajmował się m.in. sprawą gen. Gromosława Czempińskiego, byłego szefa UOP. Jak pisał portal Wirtualna Polska, śledztwo toczące się od 2011 r. dotyczyło nieprawidłowości i korupcji przy prywatyzacji spółek STOEN, PLL LOT i Telekomunikacji Polskiej. W tej sprawie katowicka prokuratura zleciła widowiskowe zatrzymanie generała. Kiedy sąd uznał je za niesłuszne, prokurator Tadla przeprosił za – jak to określił – „incydentalny wypadek”.

Jego nazwisko pojawiało się również przy okazji głośnego śledztwa w sprawie afery KNF, dotyczącej propozycji korupcyjnych, jakie miał otrzymać Leszek Czarnecki.

Co ciekawe, jak pisały media, Tadla był jednym z nielicznych śledczych, którego oświadczenie majątkowe zostało utajnione ze względów bezpieczeństwa.

Reklama
Reklama

Dziennikarze portalu tvn24.pl skontaktowali się z prokurator Katarzyną Calów-Jaszewską z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej, która udziela informacji w zakresie wydziałów zamiejscowych Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, aby potwierdzić doniesienia w sprawie Tadli. Przekazała, że na ten moment nie może potwierdzić tych informacji i być może będzie mogła odnieść się do sprawy kolejnego dnia.


© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prokuratorzy
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Weź fakturę w KSeF na premiera. Czy da się to zrobić i czy jest sens?
Obrońca Zbigniewa Ziobry Adam Gomoła (C) na korytarzu Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa
Prawo karne
Nowy ruch obrońcy Ziobry. "Postanowienie niewykonalne"
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Praca, Emerytury i renty
Emerytury i renty w górę. Podwyżka będzie wyższa niż zakładał rząd
Plany ogólne: właściciele działek powinni zadbać o swój interes
Nieruchomości
Plany ogólne: właściciele działek powinni zadbać o swój interes
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama