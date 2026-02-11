Aktualizacja: 11.02.2026 20:13 Publikacja: 11.02.2026 19:35
Prokurator Tomasz Tadla podczas wypowiedzi dla mediów przed katowicką siedzibą prokuratury
Foto: PAP/Jarek Praszkiewicz
Jak możemy przeczytać w portalu Radia Eska, informacja o odwołaniu Tomasza Tadli ze stanowiska naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach wywołała spore poruszenie w lokalnym środowisku prawniczym.
Tomasz Tadla to doświadczony prokurator, który kierował elitarną jednostką w Katowicach przez blisko osiem lat. Specjalizuje się w trudnych, medialnych postępowaniach gospodarczych. Zajmował się m.in. sprawą gen. Gromosława Czempińskiego, byłego szefa UOP. Jak pisał portal Wirtualna Polska, śledztwo toczące się od 2011 r. dotyczyło nieprawidłowości i korupcji przy prywatyzacji spółek STOEN, PLL LOT i Telekomunikacji Polskiej. W tej sprawie katowicka prokuratura zleciła widowiskowe zatrzymanie generała. Kiedy sąd uznał je za niesłuszne, prokurator Tadla przeprosił za – jak to określił – „incydentalny wypadek”.
Jego nazwisko pojawiało się również przy okazji głośnego śledztwa w sprawie afery KNF, dotyczącej propozycji korupcyjnych, jakie miał otrzymać Leszek Czarnecki.
Co ciekawe, jak pisały media, Tadla był jednym z nielicznych śledczych, którego oświadczenie majątkowe zostało utajnione ze względów bezpieczeństwa.
Dziennikarze portalu tvn24.pl skontaktowali się z prokurator Katarzyną Calów-Jaszewską z Biura Prasowego Prokuratury Krajowej, która udziela informacji w zakresie wydziałów zamiejscowych Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, aby potwierdzić doniesienia w sprawie Tadli. Przekazała, że na ten moment nie może potwierdzić tych informacji i być może będzie mogła odnieść się do sprawy kolejnego dnia.
Źródło: rp.pl
