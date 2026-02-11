Jak możemy przeczytać w portalu Radia Eska, informacja o odwołaniu Tomasza Tadli ze stanowiska naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach wywołała spore poruszenie w lokalnym środowisku prawniczym.

Kim jest prokurator Tomasz Tadla?

Tomasz Tadla to doświadczony prokurator, który kierował elitarną jednostką w Katowicach przez blisko osiem lat. Specjalizuje się w trudnych, medialnych postępowaniach gospodarczych. Zajmował się m.in. sprawą gen. Gromosława Czempińskiego, byłego szefa UOP. Jak pisał portal Wirtualna Polska, śledztwo toczące się od 2011 r. dotyczyło nieprawidłowości i korupcji przy prywatyzacji spółek STOEN, PLL LOT i Telekomunikacji Polskiej. W tej sprawie katowicka prokuratura zleciła widowiskowe zatrzymanie generała. Kiedy sąd uznał je za niesłuszne, prokurator Tadla przeprosił za – jak to określił – „incydentalny wypadek”.

Jego nazwisko pojawiało się również przy okazji głośnego śledztwa w sprawie afery KNF, dotyczącej propozycji korupcyjnych, jakie miał otrzymać Leszek Czarnecki.

Co ciekawe, jak pisały media, Tadla był jednym z nielicznych śledczych, którego oświadczenie majątkowe zostało utajnione ze względów bezpieczeństwa.