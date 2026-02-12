Reklama
Coraz więcej przestępstw z nienawiści. Tak Waldemar Żurek chce walczyć z tym zjawiskiem

Stu wyspecjalizowanych prokuratorów w całym kraju ma zająć się ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami i mową nienawiści.

Publikacja: 12.02.2026 14:29

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Mateusz Adamski

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, iż podpisał rozporządzenie, które określa jednostki prokuratury właściwe do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami.

Szef MS, powołując się na statystyki, przyznał, iż liczba tego rodzaju przestępstw z roku na rok rośnie. Jednocześnie spada liczba spraw kierowanych do sądu. Aby temu przeciwdziałać, minister chce, aby tego typu przestępstwami zajmowali się wyspecjalizowani i przeszkoleni prokuratorzy. Jak wyjaśnił Waldemar Żurek, w każdym okręgu prokuratury wskazana została jedna prokuratura rejonowa, która będzie specjalizowała się w ściganiu tego rodzaju przestępstw. Wytypowano również cztery prokuratury w okręgu warszawskim, gdzie, jak przyznał minister, tego typu przestępstw jest popełnianych najwięcej. Z kolei trudniejsze, bardziej skomplikowane sprawy ma prowadzić Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Waldemar Żurek: Te sprawy naprawdę wymagają umiejętności

Łącznie w skali kraju ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami ma zajmować się około stu prokuratorów. – Te sprawy naprawdę wymagają umiejętności i chciałbym, żeby nie kończyły się umorzeniami, ale tam, gdzie doszło do przestępstwa, żebyśmy mieli akty oskarżenia – podkreślił Waldemar Żurek.

Zapowiedział również, że jego resort planuje wydanie specjalnego podręcznika dla prokuratorów i funkcjonariuszy policji, który, jak mówił, będzie pokazywał jak dobrze prowadzić postępowania przygotowawcze w tego typu sprawach. – Będziemy też prowadzili szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tak żeby sędziowie i prokuratorzy mieli wiedzę na ten temat – dodał.

W rozporządzeniu określono zakres spraw, którymi zajmować się będą prokuratorzy. W katalogu tym znalazło się kilkanaście czynów, m.in. znieważenie z powodu przynależności narodowej, przestępstwa z nienawiści, rasizm, propagowanie totalitaryzmu czy publiczne pochwalanie wojny napastniczej.

Rozporządzenie jest wynikiem prac zespołu doradczego prokuratora generalnego do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, w marcu ub.r. prokurator generalny wydał wytyczne dla prokuratorów, których celem była poprawa jakości procedowania w tych sprawach. Jak wówczas tłumaczono, postępowania te bywają traktowane jako sprawy drugiej kategorii. Wskazywano, że co prawda jest kilka jednostek prokuratury w Polsce, które prowadzą je na wysokim poziomie, ale w wielu wypadkach zarówno sposób procedowania, jak i decyzje końcowe są nieakceptowalne, a nawet kompromitujące.

Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Sprawiedliwości Osoby Waldemar Żurek Prokuratorzy Prawo Karne
e-Wydanie
