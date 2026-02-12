Coraz więcej przestępstw z nienawiści. Tak Waldemar Żurek chce walczyć z tym zjawiskiem

Podczas czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, iż podpisał rozporządzenie, które określa jednostki prokuratury właściwe do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami.

Szef MS, powołując się na statystyki, przyznał, iż liczba tego rodzaju przestępstw z roku na rok rośnie. Jednocześnie spada liczba spraw kierowanych do sądu. Aby temu przeciwdziałać, minister chce, aby tego typu przestępstwami zajmowali się wyspecjalizowani i przeszkoleni prokuratorzy. Jak wyjaśnił Waldemar Żurek, w każdym okręgu prokuratury wskazana została jedna prokuratura rejonowa, która będzie specjalizowała się w ściganiu tego rodzaju przestępstw. Wytypowano również cztery prokuratury w okręgu warszawskim, gdzie, jak przyznał minister, tego typu przestępstw jest popełnianych najwięcej. Z kolei trudniejsze, bardziej skomplikowane sprawy ma prowadzić Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Waldemar Żurek: Te sprawy naprawdę wymagają umiejętności

Łącznie w skali kraju ściganiem przestępstw motywowanych uprzedzeniami ma zajmować się około stu prokuratorów. – Te sprawy naprawdę wymagają umiejętności i chciałbym, żeby nie kończyły się umorzeniami, ale tam, gdzie doszło do przestępstwa, żebyśmy mieli akty oskarżenia – podkreślił Waldemar Żurek.

Zapowiedział również, że jego resort planuje wydanie specjalnego podręcznika dla prokuratorów i funkcjonariuszy policji, który, jak mówił, będzie pokazywał jak dobrze prowadzić postępowania przygotowawcze w tego typu sprawach. – Będziemy też prowadzili szkolenia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, tak żeby sędziowie i prokuratorzy mieli wiedzę na ten temat – dodał.