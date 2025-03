Czytaj więcej Rzecz o prawie Mikołaj Małecki: Nie skreślać „jej” Bez tego zaimka projektowane przepisy, które mają poprawić ochronę osób dyskryminowanych, tracą swój pierwotny sens i skręcają w mocno niepożądaną stronę.

Reforma kodeksu karnego uchwalona. Lepsza ochrona przed dyskryminacją czy knebel i cenzura?

Po zmianach do trzech lat więzienia grozić będzie też za nawoływanie do nienawiści i publiczne znieważenie z powodu przynależności do wymienionych grup. Ustawa obniża za to górną granicę kary z trzech do dwóch lat pozbawienia wolności w przypadku znieważenia grupy ludności lub pojedynczej osoby.

Przeciwni tym zmianom byli podczas prac w Sejmie posłowie PiS i Konfederacji.

– Uważamy, że projekt jest szkodliwy, godzi w konstytucyjną wolność słowa. Projekt jest nieprzygotowany (należycie – przyp. red.), napisany na kolanie. Jeżeli projektodawcy chcą wystąpić z nowym projektem to powinni mieć na uwadze wolności obywatelskie, a nie knebel i cenzurę rodem z PRL-u – krytykował poseł PiS Marcin Warchoł.

Ustawa ma wejść w życie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.