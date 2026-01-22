Aktualizacja: 22.01.2026 13:30 Publikacja: 22.01.2026 11:38
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na sali plenarnej Sejmu
Foto: PAP/Marcin Obara
Chodzi o projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami, który obecnie jest na etapie opiniowania. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Waldemar Żurek proponuje w nim, aby postępowania w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami prowadziło jedynie 13 prokuratur w całym kraju, niezależnie od miejsca popełnienia tych czynów.
W rezultacie tego typu przestępczość ścigać będą: Prokuratura Rejonowa w Łomży, Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz–Północ, Prokuratura Rejonowa w Częstochowie, Prokuratura Rejonowa Kielce–Wschód, Prokuratura Rejonowa Lublin–Południe, Prokuratura Rejonowa w Radomsku, Prokuratura Rejonowa Poznań–Stare Miasto, Prokuratura Rejonowa w Przemyślu, Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim, Prokuratura Rejonowa Warszawa–Praga Południe, Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ursynów w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Sprawy o szczególnej wadze i charakterze ma prowadzić Prokuratura Okręgowa w Warszawie.
Co ważne, tropieniem mowy nienawiści nie będą zajmować się wszyscy prokuratorzy pracujący w wymienionych jednostkach, a jedynie po dwóch, a w razie potrzeby trzech śledczych wyznaczonych w każdej z nich. W konsekwencji sprawami tymi będzie docelowo zajmować się grupa 30-45 osób. Resort przekonuje, że prokuratorów tych będzie można regularnie szkolić, by podnosić ich kwalifikacje przy zaangażowaniu niewielkich środków. Co więcej, skupienie tych postępowań w rękach tak nielicznej grupy prokuratorów (dla których zresztą postępowania te będą stanowiły ułamek referatu), nie tylko będzie stanowiło realne odciążenie pozostałych prokuratorów i przyniesie w ogólnym ujęciu oszczędności dla prokuratury, ale nade wszystko zapewni stronom postępowania dynamiczne i efektywne prowadzenie ich spraw przez wysoce wykwalifikowanych prokuratorów– argumentuje MS.
Innego zdania jest Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, które krytycznie ocenia projekt. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych wskazuje, że „wyznaczenie tylko jednej prokuratury rejonowej jako właściwej miejscowo dla przestępstw z nienawiści z całego obszaru właściwości prokuratury regionalnej będzie skutkowało nadmiernym obciążeniem tej jednostki i przewlekłością w prowadzeniu spraw”.
Ponadto zdaniem LSO sprawy objęte projektem nie są sprawami o tak trudnym charakterze, aby konieczne było wyznaczanie prokuratur mających niejako specjalizować się w tych przestępstwach. Jak dodano, zasadniejsze byłoby raczej prowadzenie szkoleń dla prokuratorów ze wszystkich powszechnych jednostek Prokuratury.
