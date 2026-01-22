Reklama
Prokuratorzy krytykują pomysł resortu Waldemara Żurka na walkę z hejtem

Stowarzyszenie prokuratorów Lex Super Omnia ostrzega przed skutkami rozwiązania zaproponowanego w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o ściganie za mowę nienawiści.

Publikacja: 22.01.2026 11:38

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek na sali plenarnej Sejmu

Mateusz Adamski

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia jednostek organizacyjnych prokuratury właściwych do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami, który obecnie jest na etapie opiniowania. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, Waldemar Żurek proponuje w nim, aby postępowania w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami prowadziło jedynie 13 prokuratur w całym kraju, niezależnie od miejsca popełnienia tych czynów.

W rezultacie tego typu przestępczość ścigać będą: Prokuratura Rejonowa w Łomży, Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz–Północ, Prokuratura Rejonowa w Częstochowie, Prokuratura Rejonowa Kielce–Wschód, Prokuratura Rejonowa Lublin–Południe, Prokuratura Rejonowa w Radomsku, Prokuratura Rejonowa Poznań–Stare Miasto, Prokuratura Rejonowa w Przemyślu, Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim, Prokuratura Rejonowa Warszawa–Praga Południe, Prokuratura Rejonowa Warszawa–Ursynów w Warszawie, Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Sprawy o szczególnej wadze i charakterze ma prowadzić Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Co ważne, tropieniem mowy nienawiści nie będą zajmować się wszyscy prokuratorzy pracujący w wymienionych jednostkach, a jedynie po dwóch, a w razie potrzeby trzech śledczych wyznaczonych w każdej z nich. W konsekwencji sprawami tymi będzie docelowo zajmować się grupa 30-45 osób. Resort przekonuje, że prokuratorów tych będzie można regularnie szkolić, by podnosić ich kwalifikacje przy zaangażowaniu niewielkich środków. Co więcej, skupienie tych postępowań w rękach tak nielicznej grupy prokuratorów (dla których zresztą postępowania te będą stanowiły ułamek referatu), nie tylko będzie stanowiło realne odciążenie pozostałych prokuratorów i przyniesie w ogólnym ujęciu oszczędności dla prokuratury, ale nade wszystko zapewni stronom postępowania dynamiczne i efektywne prowadzenie ich spraw przez wysoce wykwalifikowanych prokuratorów– argumentuje MS. 

Dlaczego Lex Super Omnia krytycznie ocenia projekt

Innego zdania jest Stowarzyszenie Prokuratorów Lex Super Omnia, które krytycznie ocenia projekt. We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych wskazuje, że „wyznaczenie tylko jednej prokuratury rejonowej jako właściwej miejscowo dla przestępstw z nienawiści z całego obszaru właściwości prokuratury regionalnej będzie skutkowało nadmiernym obciążeniem tej jednostki i przewlekłością w prowadzeniu spraw”.

Ponadto zdaniem LSO sprawy objęte projektem nie są sprawami o tak trudnym charakterze, aby konieczne było wyznaczanie prokuratur mających niejako specjalizować się w tych przestępstwach. Jak dodano, zasadniejsze byłoby raczej prowadzenie szkoleń dla prokuratorów ze wszystkich powszechnych jednostek Prokuratury.

