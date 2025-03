- Nie bez znaczenia dla zagwarantowania przez prokuraturę najwyższego poziomu merytorycznego i sprawności działania pozostaje to, że w ostatnich latach wiele z postępowań dotyczących tej kategorii przestępstw stało się przykładem politycznego oddziaływania – wskazuje rzeczniczka.

Zawarte w wytycznych wskazówki dotyczą m.in. prowadzenia czynności procesowych z udziałem osób pokrzywdzonych w taki sposób, by nie narażać na wtórną wiktymizację. Adam Bodnar postuluje sporządzenie każdorazowo wyczerpującego uzasadnienia w decyzjach kończących postępowania, w sposób zrozumiały dla odbiorcy niebędącego prawnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa europejskich trybunałów oraz dokumentów. Prokuratorzy powinni zawiadamiać organizację społeczną inicjującą postępowanie przygotowawcze o jego umorzeniu poprzez przesyłanie odpisu decyzji końcowej. Ma to pozwolić im na zapoznanie się z motywami postanowienia prokuratora. Wytyczne obejmują również sposoby pozyskiwania przez prokuratora dowodów o aktywności sprawcy przestępstwa, służących ujawnieniu innych, nie ujętych w zawiadomieniu czynów, a także ustaleniu pobudek jego działania. Wskazują na konieczność podejmowania przez prokuratora działań pozakarnych na końcowym etapie postępowania, poprzez kierowanie sygnalizacji i powiadomień, co może oddziaływać prewencyjnie na sprawcę oraz społeczeństwo. Zwracają uwagę na sposób gromadzenia tzw. dowodów elektronicznych i postępowanie z nimi.

Ujednoliceniu pracy prokuratorów prowadzących sprawy o przestępstwa z mowy nienawiści służą zamieszczone w Wytycznych zagadnienia materialnoprawne, a podnoszeniu poziomu pracy prokuratorów będzie służyć także opracowywany „Podręcznik metodyczny”.