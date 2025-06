Niespodziewana wolta premiera Słowacji. "Ukraina w UE? To dla nas korzystne"

- Jesteśmy gotowi do dalszego dialogu, który powinien dotyczyć nie tylko kwestii członkostwa Ukrainy w UE, ale także konkretnych projektów gospodarczych i infrastrukturalnych - dodał premier.

Tak dla Ukrainy w UE, nie dla NATO

Fico wyraźnie oddzielił kwestię członkostwa Ukrainy w UE od perspektywy przystąpienia do NATO. - W pełni popieramy europejskie aspiracje Ukrainy, ale nie widzimy jej w strukturach NATO – to mogłoby prowadzić do dalszej destabilizacji regionu - oświadczył.

Podkreślił przy tym, że Ukraina musi spełnić wszystkie wymagania członkowskie, w tym dotyczące reformy sądownictwa, walki z korupcją i ochrony mniejszości narodowych. - Proces akcesyjny nie może być przyspieszany ze względów politycznych - dodał.

Uchodźcy jako szansa dla gospodarki

Wicepremier Kmec przedstawił wcześniej raport analityczny, w którym rekomendował wsparcie dla europejskich starań Ukrainy. Dokument wskazuje, że uchodźcy wojenni, którzy znaleźli schronienie w Słowacji, nie stanowią obciążenia dla budżetu, a wręcz przeciwnie - pomagają wypełnić luki na rynku pracy.

"W wielu sektorach, szczególnie w przemyśle i usługach, od lat mamy do czynienia z brakiem rąk do pracy. Uchodźcy z Ukrainy mogą częściowo rozwiązać ten problem" - czytamy w analizie.

Denník N: Słowacja boi się o środki z funduszy spójności UE

Portal Denník N zwraca uwagę, że Słowacja obawia się możliwego spadku środków z funduszy spójności UE po ewentualnym przyjęciu Ukrainy. Obecnie kraj ten jest jednym z największych beneficjentów tych środków w przeliczeniu na mieszkańca.