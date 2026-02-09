Kontrole w sieciach psychiatrycznych po tekście „Rz” o ich nieetycznych praktykach

Chodzi o zamieszczanie w umowach ze współpracującymi lekarzami ograniczeń w odsyłaniu pacjentów do specjalistów, którzy przyjmują poza siecią. W styczniu stanowisko w tej sprawie wydało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uznając takie praktyki za „nieetyczne i niedopuszczalne”.

Reklama Reklama

„Rzeczpospolita” dotarła do wzorów umów, w których prywatne poradnie odnoszą się do możliwości odsyłania pacjentów do innych podmiotów. Mowa o sieciach Lux Med i PsychoMedic.pl.

Po naszej publikacji sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta. – RPP wszczął 4 postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – przekazał „Rz” Madejczyk, rzecznik prasowy Biura RPP. – Badamy teraz, czy świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom zgodnie z należytą starannością, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i dostępu do właściwego leczenia i konsultacji (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Obecnie oczekujemy na stanowiska placówek medycznych – uzupełnił.

Prywatne sieci naruszyły zbiorowe prawa pacjentów?

W umowie o świadczenie usług medycznych, w której zleceniodawcą jest spółka Lux Med, czytamy, że zleceniodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia obowiązków przez zleceniobiorcę (czyli lekarza – red.), a w szczególności (…) w razie odsyłania pacjentów poza placówki zleceniodawcy do wykonania badań, które można wykonać u zleceniodawcy. W kontrakcie spółka definiuje też czyny nieuczciwej konkurencji, do których należy sytuacja, w której lekarz realizuje na rzecz pacjenta usługi w ramach sieci i „nakłania lub zachęca” go do wykonania ich w swoim prywatnym gabinecie, ale też jeśli nakłania lub zachęca pacjenta do ich realizacji „u innego dostawcy tego typu usług”.