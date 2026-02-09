Reklama

Kontrole w sieciach psychiatrycznych po tekście „Rz” o ich nieetycznych praktykach

Rzecznik Praw Pacjenta wszczął cztery postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów w prywatnych sieciach placówek świadczących pomoc psychiatryczną. To reakcja na publikację „Rzeczpospolitej”, w której opisaliśmy mechanizm działania takich podmiotów.

Publikacja: 09.02.2026 19:57

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec

Foto: PAP/Leszek Szymański

Dominika Pietrzyk

Chodzi o zamieszczanie w umowach ze współpracującymi lekarzami ograniczeń w odsyłaniu pacjentów do specjalistów, którzy przyjmują poza siecią. W styczniu stanowisko w tej sprawie wydało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uznając takie praktyki za „nieetyczne i niedopuszczalne”.

„Rzeczpospolita” dotarła do wzorów umów, w których prywatne poradnie odnoszą się do możliwości odsyłania pacjentów do innych podmiotów. Mowa o sieciach Lux Med i PsychoMedic.pl.

Po naszej publikacji sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta. – RPP wszczął 4 postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – przekazał „Rz” Madejczyk, rzecznik prasowy Biura RPP. – Badamy teraz, czy świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom zgodnie z należytą starannością, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i dostępu do właściwego leczenia i konsultacji (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Obecnie oczekujemy na stanowiska placówek medycznych – uzupełnił.

Prywatne sieci naruszyły zbiorowe prawa pacjentów?

W umowie o świadczenie usług medycznych, w której zleceniodawcą jest spółka Lux Med, czytamy, że zleceniodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia obowiązków przez zleceniobiorcę (czyli lekarza – red.), a w szczególności (…) w razie odsyłania pacjentów poza placówki zleceniodawcy do wykonania badań, które można wykonać u zleceniodawcy. W kontrakcie spółka definiuje też czyny nieuczciwej konkurencji, do których należy sytuacja, w której lekarz realizuje na rzecz pacjenta usługi w ramach sieci i „nakłania lub zachęca” go do wykonania ich w swoim prywatnym gabinecie, ale też jeśli nakłania lub zachęca pacjenta do ich realizacji „u innego dostawcy tego typu usług”.

Czytaj więcej

Obecnie jest 117 Centrów Zdrowia Psychicznego. Obszar ich działania to ok. 52 proc. terytorium kraju
Ochrona zdrowia
Złoty biznes na pilotażu w psychiatrii. Śledztwo „Rzeczpospolitej” o nadużyciach w CZP

We wzorze umowy z PsychoMedic.pl do którego dotarła „Rzeczpospolita” wskazano zaś m.in., że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kierowania pacjentów na psychoterapię, diagnozę psychologiczną, konsultację psychologiczną, dietetyczną, seksuologiczną, endokrynologiczną oraz neurologiczną tylko i wyłącznie do zespołu specjalistów PsychoMedic.pl.

Obie sieci zaprzeczyły temu, że ograniczają lekarzom-współpracownikom możliwości przekierowywania pacjentów do innych podmiotów, które udzielają pomocy psychiatrycznej.

