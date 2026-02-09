Kontrole w sieciach psychiatrycznych po tekście „Rz” o ich nieetycznych praktykach

Aktualizacja: 09.02.2026 20:26 Publikacja: 09.02.2026 19:57
Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec
Foto: PAP/Leszek Szymański
Chodzi o zamieszczanie w umowach ze współpracującymi lekarzami ograniczeń w odsyłaniu pacjentów do specjalistów, którzy przyjmują poza siecią. W styczniu stanowisko w tej sprawie wydało Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uznając takie praktyki za „nieetyczne i niedopuszczalne”.
„Rzeczpospolita” dotarła do wzorów umów, w których prywatne poradnie odnoszą się do możliwości odsyłania pacjentów do innych podmiotów. Mowa o sieciach Lux Med i PsychoMedic.pl.
Po naszej publikacji sprawą zainteresował się Rzecznik Praw Pacjenta. – RPP wszczął 4 postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – przekazał „Rz” Madejczyk, rzecznik prasowy Biura RPP. – Badamy teraz, czy świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom zgodnie z należytą starannością, z uwzględnieniem ich bezpieczeństwa i dostępu do właściwego leczenia i konsultacji (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Obecnie oczekujemy na stanowiska placówek medycznych – uzupełnił.
W umowie o świadczenie usług medycznych, w której zleceniodawcą jest spółka Lux Med, czytamy, że zleceniodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia obowiązków przez zleceniobiorcę (czyli lekarza – red.), a w szczególności (…) w razie odsyłania pacjentów poza placówki zleceniodawcy do wykonania badań, które można wykonać u zleceniodawcy. W kontrakcie spółka definiuje też czyny nieuczciwej konkurencji, do których należy sytuacja, w której lekarz realizuje na rzecz pacjenta usługi w ramach sieci i „nakłania lub zachęca” go do wykonania ich w swoim prywatnym gabinecie, ale też jeśli nakłania lub zachęca pacjenta do ich realizacji „u innego dostawcy tego typu usług”.
We wzorze umowy z PsychoMedic.pl do którego dotarła „Rzeczpospolita” wskazano zaś m.in., że przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do kierowania pacjentów na psychoterapię, diagnozę psychologiczną, konsultację psychologiczną, dietetyczną, seksuologiczną, endokrynologiczną oraz neurologiczną tylko i wyłącznie do zespołu specjalistów PsychoMedic.pl.
Obie sieci zaprzeczyły temu, że ograniczają lekarzom-współpracownikom możliwości przekierowywania pacjentów do innych podmiotów, które udzielają pomocy psychiatrycznej.
