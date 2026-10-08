Z tego artykułu dowiesz się: W których metropoliach podwyżka limitów cenowych realnie zwiększyła ofertę mieszkań bez wkładu własnego.

Co, oprócz ceny za metr kwadratowy, jest kluczowym warunkiem zawężającym pulę dostępnych lokali.

Dlaczego niewielki metraż często wyklucza mieszkanie z programu, mimo pozornie atrakcyjnej ceny całkowitej.

Na jakie dodatkowe dopłaty od państwa mogą liczyć beneficjenci programu w trakcie spłaty kredytu.

W październiku zaczęły obowiązywać nowe, wyższe limity ceny metra kwadratowego mieszkań kupowanych w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

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W IV kwartale 2026 r. i w I kwartale 2027 r. najwyższy limit dla nowych mieszkań będzie obowiązywać w Warszawie – wzrósł z 16,2 tys. do 17,5 tys. zł za metr. W Poznaniu limit zwiększono z 13,8 tys. do 14,6 tys. zł za metr, we Wrocławiu z 14,4 tys. do 14,7 tys. zł, w Gdańsku z 13,5 tys. do 13,7 tys. zł, w Krakowie z 13,7 tys. do 14 tys. zł, w Katowicach z 11 tys. do 11,2 tys. zł, a w Łodzi z 9,9 tys. do 10,1 tys. zł za metr.

Foto: mat.prasowe

Ile za mieszkanie „bez wkładu własnego”

– Podwyżka limitów ceny metra kwadratowego była potrzebna, bo wcześniejsze coraz wyraźniej rozmijały się z rynkowymi realiami. Problem w tym, że aby skorzystać z rządowej gwarancji wkładu własnego, cena mieszkania musi się też zmieścić w limicie kwoty samej gwarancji. I to właśnie ten warunek najmocniej zawęża pole wyboru, szczególnie w największych i najdroższych metropoliach – mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Czytaj więcej Budownictwo Rynek mieszkań. Spokojne ruchy sprzedających, brak zuchwałych ofert kupna Chętnych na mieszkania jest więcej. Na rynku pierwotnym wzięcie mają te gotowe. Na wtórnym wzrosło zainteresowanie lokalami do 40 mkw. W co 20 tran...

Osoby korzystające z maksymalnej gwarancji BGK, która może zastąpić brakujący wkład własny, w praktyce muszą szukać mieszkań kosztujących ok. 0,5 mln zł lub mniej. Kredytobiorca kupi droższe mieszkanie pod warunkiem, że ma oszczędności na część wymaganego wkładu własnego.

Z analiz BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że zmiany limitów ceny metra kwadratowego przełożyły się w większości miast na wzrost liczby mieszkań deweloperskich spełniających warunki programu.

Ale, jak zaznacza Marek Wielgo, skala tego wzrostu była bardzo zróżnicowana. – Największa poprawa nastąpiła w Łodzi i Warszawie. W Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie podwyżka limitów nie przyniosła praktycznie żadnej zmiany – analizuje ekspert.

W Łodzi liczba takich lokali zwiększyła się z 784 do 1023, w Warszawie z 275 do 354. W Katowicach oferta wzrosła z 262 do 317 mieszkań, w Poznaniu z 759 do 802.

– Znacznie słabszy efekt przyniosła podwyżka limitów w Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. W Gdańsku liczba mieszkań kwalifikujących się do programu zmniejszyła się o jeden lokal, do 219 lokali, a we Wrocławiu również o jeden, do 304. W Krakowie, mimo podwyższenia limitu cen, oferta nadal pozostaje symboliczna i obejmuje zaledwie 46 mieszkań – podaje Marek Wielgo.

Foto: mat.prasowe

Jaki metraż mieszkań na kredyt „bez wkładu”

– Problem w tym, że nawet niewielki metraż nie gwarantuje spełnienia warunków programu. W Warszawie spośród 354 mieszkań możliwych do zakupu na kredyt bez wkładu własnego tylko 148 było lokalami jednopokojowymi, a 192 – dwupokojowymi. Podobny schemat widać w innych miastach – mówi Marek Wielgo. – Małe mieszkania, choć tańsze w ujęciu całkowitym, bardzo często mają cenę metra kwadratowego zbyt wysoką, by zmieścić się w ustawowym limicie.

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl zaznacza, że spełnienie jednocześnie obu kryteriów w praktyce eliminuje znaczną część kawalerek i popularnych mieszkań dwupokojowych. – Co z tego, że można je kupić za pół miliona złotych, skoro tylko nieliczne mieszczą się w limicie ceny za metr kwadratowy. Pod tym względem małe metraże są zwykle najdroższe – podkreśla Marek Wielgo.

Jak podaje, przywołując dane Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza programem, w pierwszym półroczu 2026 r. z państwowej gwarancji wkładu własnego skorzystało ok. 13,5 tys. kredytobiorców, czyli o ok. 40 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Kredytów z gwarantowanym przez państwo wkładem własnym udzielają obecnie cztery banki: PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Alior Bank oraz Santander Bank.

Marek Wielgo zwraca też uwagę na dodatkową korzyść w postaci dopłat od państwa. – W przypadku narodzin drugiego dziecka w okresie spłaty kredytu dopłata wynosi 20 tys. zł, a każde kolejne dziecko premiowane jest kwotą 60 tys. zł – wskazuje.