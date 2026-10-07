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Krzysztof Koźmiński: Jeden kredyt, jeden spór, jedno rozliczenie

Wyrok w sprawie Adazik pozwala wrócić do pytania, ile postępowań potrzeba, by rozliczyć jedną nieważną umowę kredytową. Spór o teorię salda ma bowiem także wymiar organizacyjny: chodzi o czas stron, koszty dochodzenia roszczeń i dostępność sądów dla wszystkich obywateli.

Publikacja: 07.10.2026 05:00

Krzysztof Koźmiński: Jeden kredyt, jeden spór, jedno rozliczenie

Krzysztof Koźmiński: Jeden kredyt, jeden spór, jedno rozliczenie

Foto: Adobe Stock

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Krzysztof Koźmiński

Michał Romanowski i Piotr Haiduk w artykule „Teoria salda wraca do gry, czyli krajobraz po wyroku TSUE C-510/25” („Tygodnik Prawników”, 23 września 2026 r.) przedstawili argumenty za teorią salda. Podzielając kierunek oceny autorów, chciałbym mocniej zaakcentować koszt mnożenia postępowań dotyczących tej samej umowy.

Rozumowanie zaprezentowane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 10 września 2026 r. w sprawie C-510/25 Adazik jest zasadniczo proste i klarowne, nie pozostawiając zbyt dużego pola na domysły lub wprowadzające w błąd nadinterpretacje, co – na tle poprzednich judykatów w sprawach dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych, czy w ogóle orzecznictwa Trybunału – nie jest wcale sytuacją typową. Co więcej, i tu kolejne pozytywne zaskoczenie, rozstrzygnięcie jest rozsądne, pozwalające uznać, że sędziowie TSUE w sposób zdroworozsądkowy ocenili relację konsumenta z przedsiębiorcą, uwzględniając kontekst ekonomiczny oraz realne przepływy pieniężne.

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