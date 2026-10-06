LemonTree sfinalizowało sprzedaż budynków z drugiego etapu Booster Zabrze. Trzy obiekty o powierzchni niemal 60 tys. mkw. kupił Vestas Investment Management Europe. W lutym ta sama spółka nabyła dwa budynki z pierwszego etapu inwestycji o łącznej powierzchni niemal 50 tys. mkw. Wartość transakcji przekroczyła 120 mln euro (ponad 520 mln zł).

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– Transakcja obejmowała strategiczny kapitał koreański, zarówno po stronie kapitałowej, jak i finansowania dłużnego – podaje w komunikacie LemonTree.

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Booster Zabrze z kompletem najemców

Drugi etap Booster Zabrze by LemonTree został oddany do użytkowania pod koniec sierpnia 2026 r. Jego kluczowym najemcą jest globalny dostawca zaawansowanych rozwiązań z zakresu zarządzania ciepłem, który wynajął niemal 50 tys. mkw. powierzchni. Wraz z najemcami pierwszego etapu, wśród których jest m.in. jeden z największych europejskich operatorów logistyki produktów spożywczych, kompleks jest w pełni skomercjalizowany i objęty długoterminowymi umowami najmu.

Bartłomiej Krawiecki, dyrektor generalny LemonTree, komentuje, że sprzedaż drugiego etapu Booster Zabrze to domknięcie flagowej inwestycji w historii firmy.

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– Wysokiej jakości obiekty logistyczne znów budzą zainteresowanie core’owych inwestorów. Po okresie ograniczonej aktywności powrócili na polski rynek, gdzie poszukują produktów o mocnych fundamentach: zaawansowanych technologicznie, w atrakcyjnej lokalizacji, ze stabilną bazą najemców i długoterminowymi umowami najmu – dodaje Łukasz Jachna z LemonTree.

– Booster Zabrze doskonale odpowiada na nasze oczekiwania. Doceniliśmy jego strategiczną lokalizację, wysoką jakość, architekturę i grono międzynarodowych, długoterminowych najemców – mówi Alistair Ennever, szef Vestas Investment Management Europe.

Biura z drewnianą fasadą

Budowa kompleksu Booster Zabrze rozpoczęła się w 2024 r., a pierwszy etap, czyli dwa budynki, został ukończony w 2025 r. Trzy kolejne obiekty zostały oddane do użytku pod koniec sierpnia tego roku. Generalnym wykonawcą inwestycji była firma Commercecon.

Kompleks łączy funkcje magazynowe, usługowe i biurowe. Inwestor zastosował energooszczędne rozwiązania i niespotykaną dotąd w takich obiektach architekturę – charakterystyczną drewnianą fasadą części biurowej, zaprojektowaną przez pracownię Grupa 5 Architekci.

Wszystkie budynki będą mieć certyfikację BREEAM na poziomie Excellent do końca 2026 r.

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LemonTree buduje obiekty logistyczno-usługowe. Firma stawia na technologie ograniczające zużycie energii, wspierające dekarbonizację i obniżające koszty eksploatacyjne. Łączna wartość realizowanych inwestycji deweloperskich przekracza 400 mln euro.

Vestas Investment Management Europe to międzynarodowa firma zarządzająca aktywami nieruchomości, specjalizująca się w inwestycjach o stabilnych stopach zwrotu i dużym potencjale wzrostu. Jako europejska część globalnej grupy inwestycyjnej koncentruje się na strategicznych aktywach logistycznych, magazynowych i przemysłowych.