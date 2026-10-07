We wrześniu oferta mieszkań na wynajem wzrosła piąty miesiąc z rzędu, do poziomu nienotowanego od sierpnia 2021 r. GetHome.pl podaje, powołując się na dane przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, że we wrześniu było dostępnych 88,5 tys. unikatowych ofert mieszkań na wynajem. Ich liczba w porównaniu z sierpniem wzrosła o 4 proc., a w porównaniu z wrześniem ubiegłego roku – o 9 proc.

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Foto: mat.prasowe

Jednocześnie właściciele mieszkań wprowadzili na rynek ok. 63,5 tys. nowych ofert, o 3 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Z rynku zniknęło ok. 60,5 tys. lokali, o 9 proc. więcej niż w sierpniu.

Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl, ożywienie tłumaczy powrotem na rynek studentów, poszukujących mieszkań na nowy rok akademicki. – Tym razem wzrost popytu został jednak zrównoważony przez bardzo dużą liczbę nowych ofert mieszkań, dzięki czemu oferta nadal rosła – zwraca uwagę.

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W tych miastach przybyło mieszkań na wynajem

Ekspert portalu GetHome.pl zauważa, że we wrześniu oferta mieszkań na wynajem wzrosła w sześciu z siedmiu analizowanych miast. Największą miesięczną zmianę odnotowano w Gdańsku, gdzie oferta zwiększyła się z 4,2 tys. do 4,9 tys. lokali, czyli aż o 17 proc. W Warszawie wzrosła z 15,3 tys. do 16,9 tys. mieszkań (10 proc.), w Łodzi z 3,1 tys. do 3,4 tys. (10 proc.), w Krakowie z 8 tys. do 8,6 tys. (8 proc.), we Wrocławiu z 6,1 tys. do 6,5 tys. mieszkań (7 proc.), a w Poznaniu z 3,5 tys. do 3,7 tys. lokali (6 proc.). Jedynie w Katowicach oferta pozostała na poziomie 2,3 tys. mieszkań.

– Jeszcze ciekawiej wygląda porównanie oferty z wrześniem ubiegłego roku – mówi Marek Wielgo. Liderem jest Kraków, gdzie liczba mieszkań na wynajem zwiększyła się aż o 26 proc. Wrocław odnotował wzrost o 12 proc., Gdańsk o 11 proc., Warszawa o 6 proc., a Poznań o 3 proc. Oferta w Łodzi jest na ubiegłorocznym poziomie, w Katowicach jest o 4 proc. mniejsza.

Gdzie czynsze spadły najbardziej? Gdańsk i Katowice na czele

Mimo sezonowego ożywienia wrzesień nie przyniósł podwyżek czynszów za wynajmowane mieszkania. Według portalu GetHome.pl w Warszawie mediana miesięcznego czynszu utrzymała się na poziomie 4,3 tys. zł. Tyle samo co w sierpniu płacili także najemcy w Krakowie (3,1 tys. zł), w Gdańsku (3 tys. zł) i Katowicach (2 tys. zł). W Łodzi mediana spadła z 2,1 tys. do 2 tys. zł, a w Poznaniu z 2,6 tys. do 2,5 tys. zł. Wzrost odnotowano jedynie we Wrocławiu, gdzie mediana stawek najmu wzrosła z 2,8 tys. do 2,9 tys. zł.

Foto: mat.prasowe

Presji na wzrost czynszów nie widać także w ujęciu rocznym. W Gdańsku mediana stawek najmu jest o 6 proc. niższa niż przed rokiem, w Katowicach o 5 proc., w Warszawie i Poznaniu o 4 proc., we Wrocławiu, Krakowie i Łodzi jest taka sama jak przed rokiem.

– Rynek najmu wszedł w sezon studencki z bardzo dużą ofertą mieszkań. Dzięki temu właściciele nie mieli argumentów do podwyższania czynszów, mimo większej aktywności najemców. To dobra wiadomość dla osób, które dopiero rozpoczynają poszukiwania lokum – podsumowuje Marek Wielgo.