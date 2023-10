Generałowie odchodzą z armii. "Przelała się im czara goryczy"

Z najwyższych stanowisk dowódczych w polskich Siłach Zbrojnych odeszli dziś: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski Dowódca Operacyjny.

Reklama

Dlaczego generałowie odeszli z dowództwa armii

Z informacji "Rzeczpospolitej" wynika, że jest to finał działań, których oficerowie od pewnego czasu nie akceptowali. Konflikt zaczął się w połowie 2023 r.. Wtedy to, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak publicznie postawił zarzuty zaniedbań Dowódcy Operacyjnemu, gen. Piotrowskiemu w związku z incydentem z 16 grudnia 2022 r., gdy rosyjska rakieta naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła pod Bydgoszczą. Minister Błaszczak sugerował nawet, że generał Piotrowski powinien zostać odwołany, ale prezydent Andrzej Duda, który podejmuje decyzje kadrowe w sprawie czołowych dowódców Sił Zbrojnych, nie był skłonny do tak ostrych działań i wziął na siebie rolę mediatora.

- Dymisje obu generałów są tylko potwierdzeniem tego, że jest bardzo źle, że politycy zmanipulowali zupełnie generałów i kierownictwo polskich Sił Zbrojnych - powiedział "Rzeczpospolitej" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując informacje "Rz"

Natomiast gen. Mirosław Różański, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, kandydat do Senatu, tak komentuje odejścia generałów: